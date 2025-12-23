廣末涼子狂飆185公里追撞貨車 遭過失傷害起訴

日本女星廣末涼子今年4月在日本高速公路上發生重大車禍，追撞貨車。

日本演員廣末涼子今年4月在靜岡縣發生高速公路追撞事故，靜岡縣掛川區檢察廳昨天（22日）正式以違反《機動車駕駛處罰法》的過失駕駛傷害罪名，對廣末涼子提起公訴，事故也造成同車男性骨折受傷。

綜合日媒報導，起訴書指出廣末涼子於4月7日傍晚6時45分左右，行經靜岡縣掛川市新東名高速公路時，疑以時速高達185公里行駛，追撞前方大型拖車，導致車內男子受傷。在事故發生後，警方與檢方陸續展開調查，並於7月與廣末涼子前往事故相關地點進行現場勘查，釐清相關責任歸屬。

另外廣末涼子案發後在靜岡縣島田市某醫院涉嫌攻擊護理師，被警方以傷害現行犯逮捕，不過檢方最終決定對該部分不起訴。靜岡地方檢察廳次席檢事小長光健史說明，相關處分是綜合考量道路狀況、過失程度、被害者意願及防止再犯措施等因素所作出的判斷。

對此廣末涼子所屬經紀公司也發表聲明致歉，強調對事件造成社會不安與困擾，深表歉意。