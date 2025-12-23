廣末涼子狂飆185km追撞拖車結案 過失傷害遭起訴！經紀公司曝近況

日本女星廣末涼子。（圖／翻攝自Instagram／廣末涼子）

日本女星廣末涼子今年4月發生車禍，送醫後涉嫌對護理師施暴，被警方以傷害罪逮捕，隨後又被爆出車禍是因為她狂飆達時速185公里，才會導致追撞車禍。最近靜岡縣檢察廳警方以過失傷害罪正式起訴廣末涼子，而其所屬經紀公司R.H隨即發布聲明，公開致歉之外，也表示廣末涼子正在反省中，也持續接受治療。

根據日媒《JCast》報導，廣末涼子今年4月7日在靜岡縣掛川市的新東名高速公路，以時速185公里駕車並追撞前方一輛大型拖車，她與同車男性都被送醫；但車禍後廣末涼子竟在醫院內多次腳踹護理師，隔日遭警方依涉嫌傷害罪逮捕並移送檢方。

近日經紀公司R.H發布聲明，透露案情已全數結案。聲明中指出，廣末涼子傷害事件已因不起訴結案，而車禍部分則以略式（簡易程序或協商程序）起訴處理。略式起訴通常會由法院在數日內發出罰金命令，廣末涼子將依照法院指示履行相關義務。

公司也強調，「廣末涼子已對自身行為深刻反省，對受害者及相關人士帶來的困擾深感抱歉，也對一直支持她的粉絲表達歉意與感謝。」聲明同時指出，廣末涼子在日常生活與身心調養上，將遵循醫師指導，慎重面對日常行動，並尊重自身節奏，避免草率決定復出一事，故暫時沒有復出打算。最後經紀公司感謝粉絲及各界，在事件中持續給予理解與支持。

報導也提到，起訴書中，事故當時廣末涼子的車速高達時速185公里，並有變換車道行為；廣末涼子本人接受調查時坦言「當時有點走神」，顯示事件源於一時疏忽。此次事件結束後，廣末與所屬公司承諾將「一步步謹慎處理後續事宜」，並以誠摯態度面對法律及社會責任，也希望社會及粉絲理解她正積極改善、重新出發。

