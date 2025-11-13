廣末涼子車禍新進度！日警證實飆速185公里已送檢 網驚：真的比大谷翔平快

廣末涼子車禍當時車速逼近185公里，今遭警方書面送檢。ryoko_hirosue_official

日本女星廣末涼子超速出車禍一案有後續，今（13日）據日本警方透露，已將廣末涼子以涉嫌「過失駕駛致傷」，移交靜岡地檢濱松支部書面送檢，繼續偵辦。

廣末涼子今年4月7日晚間7點左右，駕車行經掛川市新東名高速的「粟岳隧道」時，意外追撞前方大型拖車，導致同行男性乘客受傷骨折。警方認定她應對此事故負有責任，因此移交檢方。

據調查人員指出，事故發生當下，廣末涼子的車速疑似逼近時速185公里。警方已於7月安排她親自到場還原事發經過，並持續進行調查。而廣末涼子在車禍送醫後，更因涉嫌傷害護理師被捕，獲釋後因診斷出有躁鬱症以及甲狀腺機能亢進症，已停工治療養病。

超速成節目地獄哏

廣末涼子因超速一事，在節目中被拿來與大谷翔平等選手並列成考題，讓經紀公司不滿抗議。翻攝X@ZanEngineer

引發外界關注的是，廣末涼子超速一事，上月初還被TBS節目《ALL STAR後夜祭’25秋》拿來當「地獄哏」，在節目的問答單元中，突然出了一題「以下誰時速沒達到165公里？」當時的選項出現了大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝與廣末涼子。正確答案是最快球速僅159公里的「伊良部秀輝」，主持人在揭曉答案時還補充說道，「據報導，廣末小姐在發生事故時，駕駛的Jeep Grand Cherokee高達時速165公里。」

該節目雖明顯要拿球速、車速比拚玩哏，卻惹惱廣末涼子所屬的R.H，發聲明強烈抗議，電視台也為此道歉謝罪。只不過據廣末涼子最新調查指出，她當時的車速其實已飆到超過180公里、逼近185公里，還有網友反虧廣末：「難怪經紀公司很生氣，因為不是165公里。」、「能在185公里的事故中生還，簡直是超人！」



