廣末涼子追撞後遭起訴！傳業界「已悄悄為她鋪路」 預計復出時間曝光

日本女星廣末涼子今年4月在新東名高速公路發生追撞事故，當時車速高達時速185公里，追撞大型拖車後再撞上側壁，造成同車男性肋骨骨折，事件曝光後引發日本社會高度關注。東京簡易法院於12月22日，依《汽車駕駛處罰法》違反罪名對她進行簡易起訴，依慣例將以不超過100萬日圓的罰金結案。

針對外界關切，廣末涼子當天透過3名律師發表聯名聲明，向事故相關人士與社會大眾致歉。她也在官方網站發文表示，將誠實面對自己的行為，並在醫師指導下，優先調整身心狀態與日常生活，對於是否正式復出演藝圈，則未做出明確承諾。

除交通事故外，廣末涼子事後曾因在醫院對護理人員動粗遭現行犯逮捕，該傷害案件最終獲不起訴處分，但仍引發部分日本網友質疑，「只繳罰金就結束了嗎？」、「藝人是不是標準不同？」相關討論至今仍未完全平息。

不過根據日媒報導，在輿論仍分歧之際，演藝圈內部對她的態度已悄悄出現變化。日媒引述知情人士指出，目前握有選角主導權的製作人，多數正是當年親歷「廣末旋風」的世代，對她仍抱有情感與期待，私下陸續提出合作邀約，希望在她狀況穩定後「幫她一把」。一名電影製作人也透露，許多邀約並非急著復出，而是基於支持她重新站起來的心情，若身體狀況允許，最快明年就有機會看到她重返螢光幕前。

事實上，廣末涼子近年身兼女優、歌手與個人事務所負責人，並獨自扶養3名子女。相關人士指出，她在事故發生後，仍主動以電子郵件向合作夥伴與媒體說明近況，態度相當謹慎、低調，也讓部分業界人士選擇持續觀望與等待。

