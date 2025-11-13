廣末涼子遭函送 4月開車疑高速追撞肇事

日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣內的高速公路駕駛轎車時，疑以180公里的高速追撞大型拖車，造成與她同車的男性受傷。日本警方今天以疑似觸犯過失駕駛傷害罪，把廣末涼子函送檢方偵辦。

日本警方13日以疑似觸犯過失駕駛傷害罪，把廣末涼子（圖）函送檢方偵辦。（資料照／Visual China Group／Getty Images）

富士新聞網（FNN）、日本放送協會（NHK）報導，廣末涼子今年4月7日晚間，開車行經靜岡縣掛川市的新東名高速公路粟岳隧道時，追撞一輛大型拖車，並使同車的男性上半身骨折，這名男性傷者疑似是她的經紀人。

廣末涼子事後也受輕傷；大型拖車駕駛則未受傷。

廣告 廣告

搜查相關人士透露，廣末涼子所開的轎車追撞大型拖車後，撞上隧道的牆面，接著就停了下來。現場沒有明顯的剎車痕。而且，她駕駛的車輛當時疑似以時速180公里的高速行進。

靜岡縣警方過去一段時間，持續調查此案，像是今年7月曾與廣末涼子回到車禍現場確認實際情況。而警方判斷超速等是她本人的過失，疑似使與她同車的男性受傷。

另外，廣末涼子也在這起車禍中受傷，當時就醫時還多次用腳踢醫院的護理師，疑似觸犯傷害罪被捕。日本警方在她獲釋後，持續偵辦此案。

相關人士透露，廣末涼子向護理師動粗案已經和解。而檢方將慎重評估是否追究傷害嫌疑的刑事責任。