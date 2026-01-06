廣末涼子開車追撞案 靜岡簡易庭裁罰約15萬元

（中央社東京6日綜合外電報導）日本女星廣末涼子去年4月開車行經靜岡縣內的高速公路期間，超速追撞大型拖車使同車男性骨折。日媒今天報導，靜岡縣的掛川簡易庭已經裁罰廣末70萬日圓（約新台幣15萬元）。

靜岡放送（SBS）報導，掛川簡易庭表示，已在去年12月23日下達這道命令，且在今天之前已通知廣末。

共同社報導，根據起訴狀，廣末去年4月7日晚間，駕駛轎車行經新東名高速公路靜岡縣掛川市路段時，以時速約185公里的高速前進，除了追撞大型拖車，也使與廣末同車的男性骨折。

廣末當時行經的路段速限為時速65公里，明顯超速，當時留意到前方大型拖車後緊急煞車，但仍來不及煞停，最終撞上前車。

她去年11月，因此被依過失駕駛傷害罪嫌，被函送檢方偵辦。她被起訴後表示，「若有命令會儘速配合」。

另外，她在上述車禍之後，前往醫院就醫時，多次踹護理師等施暴，被警方依傷害罪嫌現行犯逮捕，且被函送，不過後來獲釋，且獲緩起訴。

相關人士透露，廣末涼子向護理師動粗案已經和解。（編譯：楊惟敬）1150106