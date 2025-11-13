廣末涼子飆車破180公里！「比大谷翔平球速還快」已被移送檢方

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

日本女星廣末涼子今（2025）年4月在新東名高速公路發生追撞事故，原先傳出車速高達 165 公里，近日警方調查更新數據後，竟發現實際時速超過 180 公里，讓日網驚呼「比大谷翔平的球速還快」。由於事故造成同車男乘客多處骨折，靜岡警方已正式以「過失駕駛傷害」將她移送檢方。

日本女星廣末涼子今（2025）年4月在新東名高速公路發生追撞事故。（圖／IG）

根據日媒報導，廣末涼子當時與一名被認為是經紀人的男子同行，途中一度在休息站換手駕駛，未料上路後不久便高速追撞前方大型聯結車，當場導致男乘客受傷。警方今年7月帶著廣末返抵事故現場重建案情，釐清速度、煞車痕跡與車距等細節，最後確認她當時車速突破180公里，遠高於一般高速公路規範，因而做出移送決定。

廣告 廣告

廣末涼子在事故後送醫時，因情緒失控多次踢打護理人員，曾因此遭到逮捕。但相關人士透露，雙方後來已和解，檢方則仍會研議是否追訴該部分刑責。廣末自今年5月宣布全面暫停演藝工作，並公開自己罹患「雙極性情感障礙」及「甲狀腺機能亢進症」，目前仍在治療與休養中。

更多FTNN新聞網報導

葛仲珊致敬大谷翔平！跨界合體主播徐展元 揭他私下面貌

大谷翔平笑回藍鳥球迷嘲諷 爆「真美子好愛這口號」希望別在家聽到

39歲日本女星車禍身亡！凌晨騎單車遭撞 肇事駕駛「打瞌睡」還逃逸：沒想到撞到人

