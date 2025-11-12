廣末涼子飆車「時速破180km」追撞大車 警擬過失傷害移送檢方

廣末涼子爭議不斷。（圖／擷取自Instagram＠ryoko_hirosue_official）

日本45歲知名女演員廣末涼子2023年經歷出軌不倫事件，2025年4月又被爆出超速追撞大型拖車車禍，且送醫後情緒激動，在醫院襲擊一名護理師被當場逮捕。對此，警方預計今（13）日將廣末涼子就車禍案件，移送至靜岡地方檢察廳濱松分庭，以涉嫌過失駕駛傷害罪進行調查。

廣末涼子於4月7日晚間駕駛車輛，行駛在靜岡縣掛川市新東名高速公路隧道時，因超速追撞一輛大型拖車。隨後她與一名同車男性乘客被緊急送往島田市的醫院，該男骨折傷勢嚴重。警方表示，廣末當時情緒失控，出現可疑行為，甚至衝向車道，但未檢出酒精反應。另她在醫院接受治療期間，涉嫌踹傷一名護理師，被依現行犯逮捕，目前案件仍在審理中。

警方調查發現，廣末涼子駕駛的車輛在追尾貨車後，撞上路邊牆壁停下，但現場沒有明顯的煞車痕跡，且車輛時速高達180公里，逼近185公里。警方7月間在廣末涼子在場的情況下，對事發地點進行了現場勘查，並持續展開調查。

因此，警方認定廣末負有責任，包括超速行駛，並決定最早於13日將此案移交檢方，指控其涉嫌過失駕駛致人受傷，導致其男性乘客受傷。

此外令外界關注的是，日本TBS電視台日前播出特別節目，主持人向來賓出題：「下列哪一位沒有出現過時速165公里的紀錄？」選項包括大谷翔平、佐佐木朗希、伊良部秀輝等職棒選手，竟還出現廣末涼子。

主持人最後公布解答為伊良部秀輝，並補充道「根據報導，廣末小姐當時駕駛吉普車以時速165公里行駛時發生車禍。」事後廣末涼子的經紀公司向電視台抗議，強調事故目前仍在警方調查中。對此，TBS電視台於官網致歉。

日網紛紛震驚表示，「難怪經紀公司很生氣，因為165公里跟180公里差很多」、「開得比大谷翔平球速還快」、「遠遠超過規定的車速120公里」。

