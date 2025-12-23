廣末涼子飆速追撞遭訴、毆護理師案獲不起訴 公司道歉揭現況

廣末涼子自述車禍發生時，儘管車速高達185公里，但她「正在發呆」。（翻攝自廣末涼子IG）

日本藝人廣末涼子今年4月發生車禍，根據起訴書，事發當下她的車速達到驚人的時速185公里，送醫後襲擊護理師部分獲不起訴處分。經紀公司對於造成受害者及社會大眾的困擾深表歉意，並透露廣末涼子目前正接受醫師指導，優先調整身心狀態，暫不急於復出。

廣末涼子所屬經紀公司「R.H」昨（22日）發表正式聲明，證實廣末涼子在今年4月7日發生的刑事案件已全數結案，車禍涉及的「過失駕駛致傷罪」已遭檢方略式起訴，而隨後的「醫院襲擊護理師」傷害罪則獲不起訴處分，預計法院將在數日內發出略式命令並要求繳納罰金，廣末本人表示將會迅速從命。經紀公司轉達，廣末涼子對於自己的行為深感沉重，並向受害者、搜查相關人員以及長期支持的粉絲致上最誠摯的歉意。

這起事件最令外界震驚的是起訴書中揭露的車禍細節。據多方報導，廣末涼子在4月7日於新東名高速公路隧道內行駛時，是以驚人的185公里時速狂飆，並在變換車道時不慎追撞大型聯結車，導致車上一名男性乘客骨折受傷，廣末在接受調查時供稱，事發當下自己「正在發呆、恍神」，精神狀態以及對公共安全造成的隱患令人不敢恭維。

對於廣末涼子的現狀，經紀公司強調，目前將以「面對自我行為」與「回歸日常生活」為首要目標，廣末目前正遵循醫師的指導進行身心調養，公司對此表示尊重，並懇請外界給予空間。針對未來是否重返螢光幕，公司態度謹慎，表示將「避免草率判斷，逐一謹慎對應」，顯示廣末涼子的演藝事業在短時間內可能仍會持續停擺。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





