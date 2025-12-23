廣末涼子飆速185公里車禍遭起訴，施暴護理師結果出爐。（資料圖／）

45歲日本女星廣末涼子今年4月在高速公路上發生車禍，後又涉嫌傷害護理師遭警方逮捕，掀起外界熱議。如今事發8個月，日本靜岡縣檢察廳22日宣布依過失駕駛傷害罪，正式向廣末涼子提出告訴，但傷害護理師一案目前裁定不起訴。

綜合日媒報導，廣末涼子4月在靜岡縣高速公路上，以時速185公里撞上一輛大型拖車，導致同車副駕駛座的男乘客肋骨骨折，傷勢需要約2個月痊癒，因此針對廣末涼子超速車禍以致傷害，靜岡縣掛川區檢察廳以違反《機動車駕駛處罰法》的過失駕駛傷害罪提出公訴。

然而，廣末涼子當時對護理師施行暴力，隨即被以現行犯逮捕，並在拘留8天完成藥物檢驗後獲釋。如今有消息人士指出，雙方已私下達成和解，檢方也證實暫緩對攻擊事件的起訴，「已考慮相關證據的內容，包括案件的嚴重程度和犯罪後的情況」。

面對案件起訴進度，廣末涼子所屬經紀公司發表聲明致歉，「對此案造成影響的相關人員與所有支持她的人帶來巨大的擔憂和困擾，再次致上最深切的道歉」，同時透露廣末涼子的近況，「她非常重視這起事件，正在真誠面對自己的行為，並在醫生指示下優先管理自己的身心狀況，包含日常生活」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★不良行為，請勿模仿。

