廣東五金行大火！四代同堂12人命喪火窟 家屬慟：不知為何沒跑出來

大陸廣東省汕頭市潮南區峽山街道昨天（9日）晚間發生重大火災事故。（圖／翻攝自微博）

大陸廣東省汕頭市潮南區峽山街道昨天（9日）晚間發生重大火災事故。1棟4層樓自建住宅突發大火，造成12人罹難。當地相關部門今天（10日）證實，死者皆為同家族成員，為四代同堂。家屬悲慟表示，死者包括屋主夫妻、奶奶、弟弟及其孩子等親屬，事發時其哥哥外出不在家，只有嫂子成功逃生。

綜合陸媒報導，潮南區消防救援大隊10日凌晨發布通報，火災發生於9日21時20分，地點位於丹鳳路1處住宅。消防隊接報後立即趕赴現場，於22時3分撲滅明火。初步勘查顯示，起火建築為1棟4層鋼筋混凝土結構自建房，燃燒面積約150平方公尺。起火原因仍在調查中，相關善後工作正有序展開。

據了解，現場是1家五金電器店，1樓為店面，老闆和家人住在樓上。網路流傳的現場影片顯示，1樓3間店面首先起火，緊閉的門窗不斷竄出猛烈的火舌與黑煙，並伴隨劈啪爆裂聲，濃煙短時間內便直衝樓頂。

多名鄰居回憶，五金行起火後火勢迅速蔓延，「一下子就燒上去了」。由於透天厝普遍加裝防盜窗，火場內的7名大人和5名小孩受困樓上。雖然消防車迅速到場，但濃煙與烈焰使救援極為困難。據悉，有8人當場死亡，另4人送醫後搶救無效，共12人罹難。

經初步調查，警方已排除外力介入，確定無人為縱火，但具體起火原因仍需技術鑑定。遇難者家屬悲痛表示，死者包括老闆夫妻、奶奶、弟弟及孩子等親屬，事發時其哥哥外出不在家，只有嫂子成功逃生，「我不知道他們為什麼沒跑出來。」目前，相關部門已介入調查並協助家屬處理後續事宜。

