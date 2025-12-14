廣東加油站搞雙12促銷 請來火辣模特 結果…交通癱瘓

廣東江門市江海區有家加油站為了雙十二促銷活動，邀請衣著暴露的模特現場助陣，相關視頻在網絡快速傳播，當地公安、市場監督管理部門迅速介入處置，涉事加油站隨即被勒令停止相關宣傳並整改。

網易號「萬能學爸」報導，江門市江海區有家加油站，近日為了雙十二促銷活動，玩起了新花樣，不少車主發現，手持油槍的工作人員身邊，多了一位身材姣好、衣著性感的模特，有的車主隨手一拍發上網，有的上前合影留念。此事，迅即成為當地熱點廣為轉發，前來排隊加油的車輛絡繹不絕，一時間，加油區域擁擠混亂，車輛排起的長隊蔓延到了周邊道路，交通幾乎陷入癱瘓。

車友群裡更是炸開了鍋，未到場的車主接連刷屏詢問「現在去還來得及嗎」、「模特幾點走」，相關視頻和圖片在社交平台瘋狂傳播，這家加油站硬生生靠著模特，成了當日當地的熱門打卡點。

有路過的市民吐槽：「本來是去加油的，結果堵了半小時，現場全是拍照的，根本沒法靠近油槍。」

隨著市民的投訴電話不斷打進相關部門，上午10時許，江海區公安及市場監管部門到場核查，認定加油站違反「廣告法」相關規定，當場下發「責令改正通知書」，要求立即停止營銷宣傳，涉事模特也被勸離。

「車展上不也很多車模，大家爭相拍照，有何不可？」針對執法部門要求模特離場並作出責令整改，有網友表示不解。

可熟悉這類事件的網友都知道，這絕不是第一次，也不會是最後一次。

回溯過往，加油站美女促銷的戲碼，最早可追溯到2018年，河北石家莊一家加油站就玩起了這種套路。他們招聘的模特穿著暴露度極高的比基尼，渾身上下只有少量遮擋，身披促銷綬帶在現場吆喝，還主動給司機遞水。

2020年五一期間，廣西桂平的一家加油站，為了打開油品銷路，更是將這種營銷方式升級。加油站招聘了五名身著比基尼的女模特，不僅讓她們在加油機旁站台，還讓她們參與加油、發放促銷資料和礦泉水，並打出「多付一元人民幣，就能獲得美女服務」的宣傳語。

現場照片顯示，這些模特衣著暴露，化著濃妝，稍微彎腰加油或遞水時，便會春光乍洩，勒緊的內衣清晰可見。有路過的市民憤怒表示：「太露骨了，我都不敢打開車窗讓兒子往外看，簡直是污染視線。」

事件在當地微信朋友圈傳開後，大多數網友痛批促銷行為「太低俗、沒下線」。最終，當地相關部門緊急介入叫停了該活動。

2021年5月，廣東潮州樂橋高鐵加油站舉辦油價優惠活動，同樣雇了數名身穿性感衣物的女模特。僅僅一個月後，6月3日湖南一家加油站開業，邀請了性感火辣的比基尼美女助陣，模特們站在加油站門口，吸引了大量車主駐足拍照；6月9日，廣西南寧的另一家加油站緊隨其後，推出了同樣的促銷方式，這裡的模特身材更加豐滿，商家堅稱這是「正常合理的營銷」。2022年，山東青島某加油站開業時，再次復刻了這一套路。相關視頻引爆網路後，當地管理部門迅速介入，活動很快被叫停。

2024年7月，某地加油站又玩起了新變種，推出比基尼美女洗車活動。身材火辣的美女們身著各式性感泳衣，在布滿白色泡沫的車輛旁忙碌，吸引了大量車主駐足圍觀。

從2018年到2025年，八年間，河北、廣西、廣東、湖南、山東等至少六個省，都出現了類似的加油站美女促銷事件。每次都是爭議聲中被叫停，但總有人鋌而走險，換個地方繼續上演同樣的戲碼。

