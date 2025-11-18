廣東國際模特兒大賽「豐腴大媽」爆冷奪冠 全網炸鍋：選丈母娘？

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。（圖／翻攝自微博）

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。影片中，一名年紀偏大、身形豐腴的女士頭戴桂冠、身披綬帶、手持證書，在強光下獨自走在舞台中央，向觀眾與評委致意。她略顯拘謹的步伐與自信表情形成強烈反差，也讓不少網友質疑賽事的專業性。

影片曝光後，評論區迅速炸鍋，不少網友批評賽事審美「離譜」、「退化」，有人甚至戲稱是「選丈母娘」或「後台之爭」，質疑該女士可能是「贊助商相關人士」。隨着爭議擴散，多家地方官媒陸續發布闢謠，指影片中女子並非冠軍。賽事組委會工作人員表示，真正獲得廣東賽區冠軍的是名為「艾瑪爾」的選手。

廣告 廣告

根據公開宣傳，「第28屆國際模特大賽中國總決賽」於今年11月16日在深圳舉行，由國際模特職業賽事聯盟主辦，主打「專業、創新、國際化」，並強調「時尚＋影視」跨界發展。儘管闢謠聲稱該名女子不是冠軍，卻未否認她確實上台、佩戴桂冠與綬帶，甚至手持「冠軍證書」。至於其具體身份與為何出現在類似「冠軍致謝」的位置，官方並未作出說明。

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。（圖／翻攝自微博）

此外，影片中的證書也引起更多疑點。證書上沒有選手姓名與編號，只寫着模糊的「冠軍證書」，與官方強調的「專業化」定位極不相符。更讓網友不解的是，無論如何搜尋，皆無法找到關於本屆賽事的正式新聞稿、頒獎現場照片、冠軍艾瑪爾的介紹，甚至亞軍、季軍的任何資料。賽事結束後，主辦方更未發布任何官方名單或公告。

目前，除了熱傳影片與闢謠內容外，官方並無可核查資訊。部分網友另找出名為「國際超模大賽」的網站，但其記載為「第13屆」活動，與本次爭議中的「第28屆國際模特大賽」名稱與屆數均不吻合，使事件更加撲朔迷離。

大陸一段有關「第28屆國際模特大賽廣東賽區冠軍」的影片，近日在網路上瘋傳，引發強烈爭議。（圖／翻攝自微博）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逢甲凌晨改裝車炸街擾民！警5分鐘內抵達現場逮8男

台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板