廣東急凍！山區現首場「霧淞冰掛」如冰雪世界

中國更冷！寒潮南下，廣東氣溫驟降十幾度，很多人前一天還在穿短袖短褲，隔天卻突然需要穿上羽絨外套，高海拔山區，還出現今年首場「霧淞冰掛」，宛如冰雪世界，廣東人調侃都快變成「廣凍」人。

樹枝外層都結上一層晶瑩剔透的冰霜，整個樹林宛如冰雪奇緣，實在非常浪漫，這是大陸廣東清遠山區，出現今年首場的霧淞冰掛美景，讓人又驚又喜。

廣東清遠景點工作人員：「11／18早上應該是七、八點鐘的時候，溫度驟降到零下2度到4度左右，現在剛剛給掛了霧淞跟冰掛。」

廣東山區結冰進入速凍模式，會這樣形容主要就是因為寒潮來襲一路南下，從華中到華南地區，廣東17號最高溫還直逼30度，結果18號起氣溫跳水驟降只有10－13度，這讓廣東人瞬間變成廣「凍」人全都凍壞了。

廣東電視台主持人：「一夜之間直接入冬，果然這股強冷空氣真不是開玩笑的，看看廣州大馬路上，昨天還是短袖加短褲居多，今天直接厚外套加長褲。」

大街上可見短袖和羽絨外套同框的畫面，很多人一時間還無法適應冷到懷疑人生，在廣州全運會的田徑比賽後，運動員都套上羽絨外套不斷發抖，大陸各地開始下雪換裝，這種寒冷天氣國寶級的貓熊寶寶顯得特別開心，在雪地裡翻滾爬行打雪仗玩得不亦樂乎，鬆鬆軟軟的積雪就像他們的大沙池，把握這片的白雪天地。

