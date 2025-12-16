廣東新會陳皮造假 70元批發價賣500元 6企業被連夜查

廣東新會陳皮遠近馳名，但央視「財經調查」日前曝光當地的陳皮年分虛標、產地及工藝造假等問題，1000元人民幣(約141美元)1斤的「年分陳皮」亦可能名不副實，甚至有指八成所謂新會陳皮實為「廣西陳皮」。有媒體報導，假陳皮的年分造假一個月變「五年貨」，70元批發價賣500元。對此，廣東江門市當局及新會區政府展開聯合執法，兵分六路，連夜奔赴涉案的6家陳皮企業開展查處行動。

南方網報導，廣西欽州市浦北縣是茶枝柑重要種植基地，其果皮是陳皮風味「愈陳愈香」關鍵，也是浦北陳皮唯一原料。2024年當地陳皮產業產值破60億元，採收季大量鮮果加工晾曬成柑皮。

果農和收購商稱，今年浦北茶枝柑鮮果收購價走低。按20斤(約10公斤)鮮果出1斤柑皮比例，疊加人工成本，品相好的新柑皮成本約30元/斤，低端柑皮僅六、七元，且當年新柑皮並非真正陳皮。

這家企業的負責人表示，按行業共識與團體標準，柑皮須陳化三年以上才可稱為陳皮，陳化時間愈長價值愈高，但他透露，自然陳化須長期積壓資金，多數企業是難以承受的。

這家企業的負責人私下表示，為緩解資金占用壓力，一種名為「輕工藝」的速成加工方式，眼下正在部分陳皮生產企業裡流行，他們僅需一個月的時間，就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似三年、五年自然陳化過的陳皮，這樣做能大幅縮短陳化周期、降低企業的運營成本。

浦北自然陳化5年陳皮批發價每斤150元至200元，企業造假「工藝皮」成本僅70元左右，高額利潤促使更多商家放棄自然陳化、鋌而走險。

據報導，在廣西浦北縣柑浦堂健康產業有限公司分揀車間，見到大批量造假工藝皮陳皮，同一批「工藝皮」因加工受熱差異形成色差，被分揀標注為三年、五年等不同年分。

負責人透露，不同「年分」工藝皮本質相同，批發價均70元左右一斤，零售價差極大，標5年款賣500元一斤，標10年款賣1000元一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超成本十倍以上。

針對央視的報導，江門市新會區市場監督管理局15日表示，江門市委、市政府高度重視，第一時間成立以市政府牽頭，市監局、市公安局、市農業農村局等部門以及新會區政府參與的聯合執法工作組，兵分六路，連夜奔赴涉案的六家生產經營主體開展專項查處行動。

