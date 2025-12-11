廣東汕頭住宅大火釀12死 當局成立事故調查組徹查

（中央社台北11日電）廣東汕頭一處自建住宅9日晚間起火，造成12人死亡，死者全屬一個四代同堂的家庭。事發後，廣東省政府10日已成立事故調查組，徹查火災事故原因，並全面排查整治隱患。

綜合陸媒新華社、界面新聞報導，廣東省汕頭市潮南區消防救援大隊12月10日凌晨發布通報，9日晚間9時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一住宅突發火災，晚間10時3分，現場明火被撲滅。經初步勘查，起火建築為一棟4層鋼筋混凝土結構自建房，過火面積約150平方米（約45.3坪）。

事故中被困人員共20人，其中8人獲救，8人現場經確認無生命跡象，另4人送醫搶救無效死亡。共造成12死。

事發後，廣東省政府已經成立由應急管理、消防救援、公安、紀檢監察等部門組成的事故調查組，徹查火災事故原因。汕頭市並全面排查整治隱患，在全市範圍內開展安全生產尤其是消防安全大排查、大整治專項行動。

本次起火事件已經排除刑事案件，無人為故意因素，但具體起火原因還需各方現場繼續調查。

該起火建築下層為五金電器行，主要銷售家電、機電和五金工具。死者親屬表示，在這場火災中，她的父親、母親、奶奶，以及弟弟及其孩子等人，「全部都沒有了」，父母事發時與奶奶及其他人住在3樓和4樓，哥哥不在家，只有嫂子逃生。

汕頭市應急管理局微信公眾號10日發文介紹，自建房是擁有自有土地的單位和個人，自己組織、雇傭他人施工建造的建築。為中國傳統建造方式的主流，尤其是在城中村和農村地區。然而，這些自建房普遍存在人員密集、裝修結構複雜、建築耐火等級低、易燃可燃物多等問題，成為「小火亡人」事故的高發場所。

據中國家消防救援局2024年11月發布的數據，2024年前三季共發生15.4萬起居民自建房火災，造成646人死亡，分別占總數的21.6%和44.7%。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141211