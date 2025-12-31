廣東老闆親傳！新鮮椰子水熬煮雞湯，溫潤清甜醇厚，入冬圍爐必吃這一鍋

台中｜廣式養生功夫雞

大家知道台中有一顆金城武樹嗎？多年前我們有在那邊拍照過，一直沒有注意到距離它100公尺內，竟然藏有一家廣東老闆開的椰子雞湯店！不去吃還好，一吃發現不僅價格便宜，份量大，而且還提供好吃又划算的圍爐年菜。

主打份量大、價格便宜划算的廣式養生雞湯，是真正的廣東老闆來台中開幕的，而且一開就是十幾年過去了。老闆說著一口流利國語，當天去店裡還發現東森財經台也有來報導過。

開車直接導航他們的地址，即可到達。74烏日匝道下200公尺就看得到。烏日高鐵站過來也只要5分鐘，實在好近呀！箭頭處就是他們的店面囉！

而且自帶停車場最棒啦，附近路邊也都可以停哦，麻煩家裡阿公阿嫲叔叔伯伯阿姨全部都來好嗎？

當天來用餐發現還有四、五桌都已經開吃，很多叔叔阿姨們真的是在地老饕啊！

店內大多以大型圓桌為主，真的很適合呼朋引伴來聚餐～

看到店內也有擺放好多椰子，沒錯椰子雞湯就是他們的招牌！用的還是來自屏東的椰子，老闆說還是台灣的品質有讚呀

迎接即將到來的2026，尾牙、年菜已經可以開始預訂囉！

來一張年菜的高清菜單，對了，過年春節來店用餐一樣不收服務費哦也太甘心！

年菜餐點內容

年菜共有四種套餐，每一種都非常吸引人。我們這天要介紹的是A1套餐，價格5780元真的是打趴一堆外面餐廳的菜色

A1 的份量是給8-10人享用，當然人少一點，可以選擇其他套餐。不管如何，都有他們招牌的養生火鍋雞湯

涼拌木耳

稍微帶點辣味的涼拌木耳，很好吃又脆口。切的剛好的size直接入口就對啦

涼拌豬頭肉

一樣拌著辣椒上桌，脆口的豬頭皮吃起來不會油膩，光是涼菜就可以直接大口扒飯

麻辣花生

以為沒了對嗎？還有麻辣花生！簡直下酒菜呀，過年如果可以和長輩來個幾口，再乾杯也不嫌晚！

招牌廣東白切雞

喜歡吃白切雞？這盤是放山醃雞！有沒有誰和強生一樣看到這一大盤就食指大動！其特色在於使用獨特的沙薑醬汁，能帶出雞肉的鮮甜並有著獨特香氣

沙薑醬汁除了能帶出雞肉的鮮甜和香氣，尾韻還有帶點辛辣的口味。實在很廣東的做法耶！

每一塊雞肉都非常有彈性耶，而且意外的不會太過油膩，有在運動放山雞著實好吃。吃的時候小心一些碎骨即可

年年有餘（石斑魚）

好久沒吃清蒸的石斑魚，年年有餘就是要吃魚！帶點甜鹹味道的醬汁先好好的淋上魚肉

已經貼心的幫忙把肉肉都切好，用點指尖的力量即可把入口即化的魚肉夾起來，千萬要趁熱吃下，包準可以吃到超有彈性的台灣石斑魚

港式乾鮑椰子雞（附煮湯椰子水兩份）

重點來啦各位！這鍋火鍋就是餐廳的招牌菜色，其他的可以不吃這個雞湯一定要好好品嚐，喝完一定會給老闆比個讃！我們給他四個字：清甜醇厚！以新鮮椰子水熬煮，味道清爽甘甜，不油膩，帶有溫潤的椰子清香。有別於白切雞，火鍋內的雞肉是使用放山土雞

雞湯裡面還有鮑魚、新鮮好吃不帶任何腥味，口感厚實、Q彈。還有好吃又脆口的椰子肉。這個就是加入火鍋內的椰肉，切下來直接放在火鍋內燉煮

過年圍爐就是要有一鍋料好實在的雞湯，才會有飽足圓滿的感覺啦！

覺得湯頭椰子汁不夠，老闆當天有空，直接開了一顆來桌邊秀，好過癮啊，因為使用帶椰肉的屏東椰子，椰子水喝起來也會更加鮮甜哦～

不過為了衛生，一般是附贈下圖已經處理好的兩瓶椰子水讓客人加入湯頭裡哦

店內還有貼著溫馨提醒，好好看一下才不會浪費好喝的雞湯

手工丸、凍豆腐也是火鍋內搭配的配料，小吠喜歡凍豆腐，強生是手工丸愛好者，想當然爾當然是全加

手工丸有香菇、芋頭和荸薺3種，每種口感很有Q彈捏！

火鍋搭配的蔬菜有大白菜還有蔬果綜合拼盤，以當時時令蔬菜為主哦！冬天的大白菜就是美味啦～

招牌沙薑悶雞

前面有吃到白切雞上面的沙薑醬料，這次直接和雞肉悶煮，看起來就是甜鹹綜合在一起的一道下飯主菜呀！這盤男生看到應該都會受不了

雞肉吃起來很有彈性，建議是連同雞皮一起入口，千萬可別捨棄甜鹹好吃的部份呀～

鼔汁蒸排骨

這道平時在販售港式料理的茶樓都看的到，但這裡直接給大盤的！排骨的肉質軟嫩入味又鮮嫩多汁。

包覆薄薄的芡汁，豉汁蒸排骨的口感是軟嫩、油潤、香氣濃郁，還有一些帶點軟骨，第二碗飯就此展開謝謝

富貴蝦

這盤也不需要多說，過年有魚、雞、豬肉，怎麼可以少了海鮮？口感肉質鮮甜、滑嫩，能最大程度地體現蝦肉本身的清甜

一樣帶點辣度還有用了蔥段調味，整體吃起來清爽好吃，蝦肉很有彈性

時令蔬菜

闆娘在我們吃菜的同時剛好走過來，她說這是早上現採的，原來他們店外就是開心農場，直接採收新鮮的給客人吃

稍微簡單調味就非常好吃，清甜之間又帶點特殊的微苦口感。啊～生在台灣能吃到這樣蔬菜真是幸福

隱藏菜色：炒米粉

這個限量的炒米粉是店家的隱藏版單點菜色哦！如果想要吃要先預約，師傅才會特別為您們準備！端上來時候豬油的香氣飽足，搭配雞湯一起享用真是速配呀

米粉炒得剛剛好，不會過乾或太濕，強生不小心吃了兩碗飯又忍不住嗑了兩碗米粉耶

如果是預訂圍爐年菜，店家會好好的打包起來讓客人體面的拿回家享用。雞湯還有魚、雞肉等都用專屬的外帶碗盤裝著，帶回去不僅是原狀，有廚餘的話也很好處理，店家真的有貼心耶

年關將近必須趕緊準備囉，看完以上菜色介紹應該覺得廣式養生功夫雞的年菜超實在又划算吧，2026除夕夜圍爐年菜或春節聚餐可以直接預訂起來啦！

常態菜單

最後送上廣式養生功夫雞的常態菜單如圖，如果看了文章，已經口水流不停了，直接找時間來享用他們的餐點，絕對不會後悔啦

廣式養生功夫雞

地址：臺中市南屯區新鎮和路新民巷18號

電話：0911 125 283

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-21:00 (平常固定週一公休，過年期間只休初一，營業時間請電話詢問)

FB：https://pse.is/8ean96

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘