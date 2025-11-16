廣東高中女生臉部遭長箭射中 校方與醫院說法不一引網友質疑

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣東省佛山市驚傳離譜校園意外！根據《新京報》、《九派新聞》報導，佛山市三水中學日前舉辦運動會開幕式，在眾目睽睽的射箭表演環節中，一支箭竟當場射中一名高三女學生的臉部。驚悚畫面在網路瘋傳，更有目擊者踢爆，表演者射靶命中率極低，校方與醫院事後說法兜不攏，引發中國網友強烈質疑。

根據在社群平台微博上流傳的照片與消息，這起意外發生在12日的佛山市三水中學運動會開幕式。畫面顯示，一名身穿校服的高三女學生，臉頰上竟直挺挺地插著一支長箭，她一手緊抓著箭桿，在一名成年女性的攙扶下離開現場，表情痛苦，畫面怵目驚心。

報導指出，受傷女學生事後被緊急送醫。佛山市三水區人民醫院急診科工作人員證實，該名女學生已從急診轉至口腔科接受治療，但對於網傳箭矢是否射穿嘴唇等具體傷勢，院方則表示不便透露。

表演者遭爆「20射僅中2」

相對於醫院的說法，三水中學的校方回應卻顯得避重就輕、前後矛盾。校方人員先是否認箭矢射穿嘴唇的傳聞，並一再強調「學生已無大礙」、「恢復良好」。但當記者追問學生是否已被轉至口腔科時，校方卻稱「不知道」，隨後又改口稱事件已「妥善處理」。

事件引發譁然，有自稱目擊者的網友在網上爆料，指稱負責射箭表演的人員，在先前射固定靶時命中率就極其離譜，「20次僅中2次」。更誇張的是，表演當下，移動靶疑似受到風力影響飄向人群，但表演者卻沒有停止動作，最終釀成大禍。

校方與醫院說法不一，加上目擊者指證歷歷，讓這起意外在中國網路上迅速延燒，網友紛紛留言要求徹查真相、追究校方責任。許多人痛批：「學校玩這種危險項目根本不合適」、「女學生是無辜的啊，她的人生怎麼辦？」、「本來就是學校安排欠妥，如果沒有操作錯誤，就是學校責任比較大」。目前當地相關單位尚未對此事發布正式調查結果。

