廣東32歲男疑過勞死 搶救期間還被拉工作群

▲中國廣東1名32歲程序員，疑似因為過勞於電梯內暈倒後，送醫不治死亡，他在醫院搶救期間，手機仍不斷收到工作訊息。（示意圖非本人／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 勞工因為工時過長、工作壓力大而導致過勞死的事件，在中國、台灣、日本等亞洲國家都不是太陌生的議題。去年11月底在中國廣東，就有1名32歲程序員疑似過勞，於電梯內暈倒後，送醫不治死亡，心酸的是，他在醫院搶救期間，手機仍不斷收到工作訊息。近日他所屬的公司已向當地人力資源和社會保障局，提交工傷認定申請並獲受理。

綜合《川觀新聞》等中媒報導，死者是河南人，跟隨父母到廣東生活，大學就讀軟體工程相關專業，畢業後踏入職場，一路晉升為部門經理，猝死前一週的工作日，他最早回家時間為晚上9點38分，他的妻子李女在社群平台發文，回憶曾連續多天在晚上9點至10點催促丈夫下班回家：「以往每到晚上9點許，我都會看你車子定位，看你如果還在公司，我就知道你肯定被工作麻痺到忘記幾點了」。

廣告 廣告

李女透露，去年11月29日那天，丈夫早上起得挺早，當時已說有點不適，就到客廳坐了一下，順便處理一下工作，她則繼續睡了一會，後來就聽見丈夫在叫自己，說他剛剛暈倒了，還有點「失禁」。她思考後決定帶丈夫去醫院，當時丈夫還把電腦帶上，打算有時間的話要在醫院工作，但在電梯內已經暈倒，送至廣東省第二中醫院搶救無效。

李女還說，事發當天是星期六，丈夫的私人微信仍在接收工作訊息，上午10點48分，醫院那還在搶救，他的帳號就被拉入了一個微信技術工作群；11點15分，一名群成員發訊息，提及「幫忙處理一下這個訂單」；在他被宣告死亡8小時後，當晚21點09分，他的微信又收到了一封私聊，內容表示：「週一早上有緊急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」。

李女士認為，丈夫是在工作時突發疾病後去世，醫療急救病歷中，也提到「程序員、經常熬夜」等字眼。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本唯2大熊貓下週歸還！中外交部回應是否再借：歡迎來中國

超惡劣！中國人在機場「借錢搭車」藉口騙錢 馬來西亞多人遭詐騙

催生催瘋了？中國「退休人員」產檢可報銷 網傻眼：60歲生產