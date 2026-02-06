廣東6歲女童網上炫耀「假期很閒」 網友投餵寒假作業堆成山

女童無奈地坐在大批網友快遞來的各種寒假作業堆裡。（取材自極目新聞）

廣東清遠一名6歲女童近日在短視頻平台上「炫耀」她的假期生活過得「很閒」，還以諸如「哦，你買的外賣，又長胖了幾斤」等童言童語調侃網友，讓許多每天忙著工作的網友們聽了直呼「太扎心了，必須給她找點事做」，於是不約而同對她「報復式投餵」，源源不斷採買各種寒假作業用快遞寄給她，女童短短幾天內收到堆成小山的寒假作業、試卷、練習冊，甚至還有各種戒尺，讓她直呼「拆也拆不完，做也做不完」。

據極目新聞報導，家人為女童註冊的視頻帳號顯示，近一年多以來，她多數視頻都是側臉趴在桌子上，對著鏡頭喊話：「我都已經開始放假了，很閒的那種假，你有什麽困難，記得一定要給我說，我看一下能不能給你幫個倒忙」，「有的人買了黃金賺瘋了，有的人買了白銀也賺瘋了。你大聲地告訴我，你買了什麽。哦，你買的外賣，又長胖了幾斤」等等。

前不久，這些視頻被網友注意到，他們說句句直插心窩。有人找到了女童爸媽經營的服裝店地址，開始給她寄寒假作業、試卷和練習冊，愈來愈多的網友開始效仿，甚至還有人寄來各種各樣的戒尺。視頻顯示，身穿不同制服的快遞員小哥一趟又一趟地送來包裹，店裡的快遞堆成了小山。女童苦著臉表示，拆快遞已經拆麻了：「拆也拆不完，做也做不完」。

一名福建網友說，他網購「口算天天練10000題」和練字帖寄給女童；一名湖北網友表示，他給女童寄了一套一年級下冊的黃岡密卷，「小閨女天天太可愛了，太快樂了，必須得安排點事給她做」。一名山東的網友稱，他是前幾日在網上刷到女童的視頻，「（她的話）太扎心，我被扎個透心涼，然後就找地址直接買了三本寒假作業寄了過去」。甚至有網友表示，不但要給女童郵寄試卷，還要「投餵」她的哥哥。

女童的媽媽許女士表示，女兒今年6歲，讀小學一年級，網友們寄來的試卷不僅涵蓋了語數外各科，還涵蓋了各個年級，「也有寄吃的、玩的，還有各地特產，把年貨都給她備齊了」。關於這些作業，家長會每天安排孩子做一點，「後期會進行整理，看孩子同學有沒有需要的」。

店面地址是如何被網友發現的？女童的爸爸表示，可能是有一期視頻裡的快遞包裹上顯示了店面地址，被細心的網友給看到了，「這一周尤其這兩天，每天都會收到不少包裹，孩子的視頻說話太扎心了，所以網友要『報復』她一下」。

