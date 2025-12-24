廣獲好評《沉默之丘2 重製版》開發工作室下一步有更大目標：「開發任天堂平台專屬恐怖遊戲！」

2024 年時與日本遊戲廠商 KONAMI 合作，負責製作《沉默之丘2 重製版》的波蘭遊戲開發工作室 Bloober Team 由於《沉默之丘2 重製版》的廣泛好評與成功而進入了玩家們的視野之中，讓許多玩家都期待著他們接下來又會帶給大家什麼驚喜。而現在 Bloober Team 終於正式確認，除接下來他們正在開發中的「Project M」將是一款任天堂平台獨佔的恐怖遊戲，並表示 Switch 2 主機將是這款新作的「完美歸宿」，也希望藉此證明任天堂的遊戲平台也能做恐怖遊戲。

(Credit:Bloober Team)

廣告 廣告

由於《沉默之丘2 重製版》的成功，而獲得與 KONAMI 繼續合作，開發《沉默之丘》初代重製版的波蘭遊戲開發工作室 Bloober Team 執行長 Piotr Babieno 最近接受外媒專訪，聊到目前工作室正在開發的「Project M」時表示，其實他們自從成立起就有一個能在任天堂平台上推出恐怖遊戲的目標，而現在「Project M」的開發就有希望讓這件事成真。

Piotr Babieno 表示，「Project M」當中的其中一部份靈感就是來自於任天堂 Switch 平台上的特性，並且能藉此打造出「沒有任何恐怖遊戲探索過的方向」，並且也預告接下來會很快公開更多遊戲細節。也因此，「Project M」預計將會在任天堂的 Switch 平台上獨佔，以提供給任天堂平台的玩家們最完整的遊戲體驗，將 Bloober Team 招牌的「心靈恐怖」帶給任天堂平台玩家。