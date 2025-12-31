（圖／賴清德臉書）

撕下2025年的最後一張日曆，邁入2026。在此辭舊歲迎新年之際，勢必有許多回顧與展望，想以此小文提出一個問題，就教高明。

兩岸分隔70多年，時而劍拔弩張，時而釋放善意，但國際社會一直沒有停止推測預言兩岸關係的走向。基本有3種可能性：戰、和與維持現狀，民進黨執政後開始玩劇本殺，把故事導向特殊的國與國關係、一邊一國；賴清德總統甚至引用美方的神預言，宣告中國大陸將（準備）在2027年對台灣動武。

我的問題是，如果賴總統有超級厲害的情報系統，能夠精準說出武統時間點，那麼我們只剩下不到800天可以應對。翻開歷史，人類因應戰爭的經驗包括「廣積糧」和「築高牆」，目前有可能被捲入戰爭的幾方是如何選擇的？

先說我們自己，多年來進貢美國買武器，老百姓仍搞不清楚牆夠不夠高，能不能保護生命財產安全？但賴總統同步修理早已是中華民國公民的陸配，通殺兩岸交流，阻斷對話途徑，在意圖抵擋2027危機的同時，更像在挑釁「快來打我啊！」

再看美國，歷任總統對中國大陸築起的牆越來越高，從五角聯盟到貿易關稅，乃至掐住晶片供應鏈。對了，也曾經要禁止「抖音」，高呼「讓美國再次偉大」，世人聽到的卻是「美國已經沒那麼偉大」。

日本最近也不甘寂寞，身為二戰的罪魁禍首，竟在兩顆原子彈的亡靈枯骨上推進自衛隊軍事化，讓人不寒而慄。1937年七七盧溝橋事變，僅僅是藉口日本士兵失蹤，8年血洗，妄圖滅亡中國，如今兩岸若發生衝突，更可能見縫插針，軍國主義還魂。

不爭的事實是，中國大陸獨抗國際壓力，激發強大民族復興的自信心，廣積糧的底氣，已經可以站在實力的角度與國際強權對話。回到台灣，或許是聽多了狼來了，也或許是充滿無力感，今天快樂就好，台北市有議員竟還安慰大家戰爭只會發生在金馬地區，本島生活一切如常。俄烏打了快4年，戰爭的殘酷彷彿一再被視而不見。

戰事中築高牆有沒有用？高牆內還必須廣積糧，才能鞏固高牆的力量。所謂外練筋骨皮，內修精氣神，無論2027年會不會發生戰爭，政府都應盤點我們有哪些糧？加強優勢，補牢劣勢，尤其重要的是凝聚民心民氣，敲掉意識形態的壁壘，尊重多元主張，開放討論空間，還給媒體自由，回歸民主政治，真正做到前途由2300萬人自己做主。累積爭取和平，才是永續吃不完的糧。（作者為資深媒體人）