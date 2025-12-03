廣納全球供應鏈 新北國際AI+智慧園區啟動第2次招商

《圖說》新北國際AI+智慧園區入口意象，兼具科技運用及藝術美感，外型設計呼應園區發展願景。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】隨著全球AI產業鏈爆發性成長，新北市政府積極佈局智慧製造核心，今（3）日正式啟動「新北國際AI+智慧園區」標租案第2次公告。招商共釋出林口區5筆精華產業專用區土地，並鎖定AI製造相關上、下游大廠，受理投標至115年3月2日下午5時止，有意搶進AI核心聚落的企業，務必把握進駐良機。

經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有全台近四分之一的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設立據點的首選。目前新北已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚等關鍵大廠，Google、ASML等國際科技巨擘亦相繼設點，產業群聚效應顯著，盼透過此次招商，進一步引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者，完善產業鏈最後一塊拼圖。

《圖說》「新北國際AI＋智慧園區標租案」第2次公告招商盼引進AI相關製造業上下游，推動園區發展及在地經濟成長，打造智慧科技製造聚落。〈經發局提供〉

她指出，「新北國際AI＋智慧園區標租案」第2次公告招商包含3個區域5筆抵費地，分別為第1區面積1萬2,541.07平方公尺（新頭湖段54、61地號）、第2區面積9,347.6平方公尺（新頭湖段68、69地號）、第3區面積8,509.04平方公尺(新頭湖段75地號)等土地，皆屬第三之二種產業專用區。

盛筱蓉盼持續引進AI相關製造業上下游(光學精密儀器產業、電子通訊產業、電子零組件製造業及機械設備製造業等相關業者進駐)。可預約現場帶看服務，詳情參閱https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/News/Page?id=7135經發展局網站公告專區。