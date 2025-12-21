廣結善緣、財運跟著來！2025農曆十一月最旺命格揭曉

農曆十一月（國曆2025/12/20～2026/01/18），亦被稱為「冬月」，此月恰逢冬至與小寒這兩個節氣，「小寒雖寒，望春則暖」，「冬至陽生春又來」，冬天來了，春天還會遠嗎？那麼，你的總體運勢是迎來暖陽？還是會遇寒流？要如何抵禦風寒、提振運勢？今天，科技紫微網將為你具體分析。

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮廉貞-幸運隨身、眉開眼笑

愛情最甜：

命宮太陽-粉紅浪漫、甜甜蜜蜜

事業最旺：

命宮天梁-助人助己、踏步向前

財氣最豐：

命宮紫微-投資得當、多方進財

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★☆☆☆☆

這個月整體運勢遇寒潮，與好運氣無緣。各方面推進較困難，忙碌、疲乏、煩亂，體能減弱、精神壓力大，必須及時休整、調節，有所計劃，及時尋求助力，以免受挫連連。

命宮有破軍

幸運指數：★★☆☆☆

此月好運氣藏得比較深，不利行動、衝刺，宜靜心蓄力、自省、查漏補缺。目標難以達成，應把心思放在關心、陪伴家人上，走親訪友，聊聊近況，易打開心結，有所感悟。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★★★

幸運之神眷顧，易夢想成真的一個月。諸事多順心如意，有機會做自己喜歡的事，而且收穫超出預期。也易感受到周圍人釋放出來的熱情與友善，有利化解誤會，增強人脈。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★☆☆

這個月總體運勢平淡如水，小心無所事事影響氣運。有利參加比賽、表演、參觀訪問、技能培訓、考證照…等，珍惜時光，增強學習，自我賦能，逐漸提升日後發展續航力。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★★☆

諸事多順遂，好運常相伴的月份。尤其是在財富方面，有機會因為投資理財得宜而進財樂觀。也易獲得經驗豐富的前輩指點、傳授經驗，嘗試接觸新興項目也比較容易有收穫。

命宮有天府

幸運指數：★★★☆☆

運氣平平，各方面進展較平順，不易出錯也不易有驚喜的一個月。行動效率較高，可安排拜訪客戶、邀約好友相聚、拜見師長…等，可望活絡人際關係，增強人脈，提升運勢。

命宮有武曲

幸運指數：★★☆☆☆

此月運氣不佳，易有突如其來的變故。各方面難有進展，切忌急於求成，順應變化，接受已成定局的事，平和心境方可迎來轉機。多留意身心健康，感到不適應及時就醫。

命宮有天相

幸運指數：★★★★☆

運氣頗優，各方面多紅火，做事遊刃有餘的一個月。好心情帶動好運氣，有機會結識志趣相投的新朋友。而且，在遇到資金周轉困難時，也多能獲得親友金援，順利渡過難關。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★★☆

這個月你的人緣良好，易獲得好運加持。特別是感情面，有機會與優質桃花結緣。單身者易日久生情，有與好朋友牽手，成就一段良緣；有伴侶者易沐浴在愛河中，常有溫存。

命宮有巨門

幸運指數：★★☆☆☆

此月運氣不太好，人際關係易出現問題，誤會頻發，與親友間的信任度下降。必須留意言語、態度，話別說得太直白、太滿，易產生衝突。多說好話少評論，委婉表達化矛盾。

命宮有天機

幸運指數：★★★★☆

運氣不錯的月份，好運氣就像冬日暖陽一般，讓你獲取頗多正能量。正是發揮才能、運用人脈資源的時機。有利運用良好的口才、創意、表演才能，抓住好運，易有實質收益。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★☆☆

運勢有先揚後抑的傾向，上半月各方面進展較順利，心情多舒暢；下半月易有麻煩事纏身，小心負面能量太盛而陷入困境，把簡單的事情複雜化。多給自己加油打氣，勿憂慮。

命宮有天梁

幸運指數：★★★★☆

這個月頗有好運氣，各方面多能順利開展。特別是在學業、事業面，易因為樂於助人而廣結善緣，在遇到困難時多得人助，輕鬆化解。有利參加考試、比賽、演講等，易出名。

命宮有天同

幸運指數：★★★☆☆

運勢平穩，各方面多能循序漸進的一個月。有利把時間和精力多用在自我提升、身心調理上，關愛自我成長、注重身心健康，飲食均衡、適當運動、早睡早起，可交好運。