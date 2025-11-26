廣結眾生緣 心素食儀菜根香

吃素的理由，可以是信仰，可以是身體健康，現在還昇華到「心靈層面」。位於加州的美國慈濟總會，推「心素食儀」運動，教小朋友做美味素食，連護生觀都帶到餐桌上，讓吃美食變成人生學習。

快刀去菜心，好功夫讓人拍案叫絕。

「拿起來就是那個心，喔。」

張羅備齊不能少，這些都是「教材」，做什麼不用賣關子，活動登場答案揭曉。

慈濟聖諦瑪斯人文學校校長 陳佩玲：「心素食儀是來介紹我們，吃素食的一個好處，那我們人文學校，今天有110個學生將來這邊，接受這個心素食儀的課。」

「心素」─把吃素吃進精神裡，別以為在吹牛，這可是走在時代前沿的新生活態度。

「番茄。」

紅、黃、綠、白堆三明治彩色積木，大家是猛吞口水、肚子呱呱叫，「心素食儀」相當於素食文化運動，連烹飪課都能嗅出一絲絲「哲學的美味」。

講師 邱顯全：「最後再由師姑師伯幫他們切(三明治)，然後翻開來之後他們都很驚訝，因為顏色真的很漂亮，我們在影片當中也有很多環保，四歲小朋友教大家要吃素，不要吃肉，不要殺生，也是很感動的一件事。」

細究這段話，原來你選擇「吃什麼」的當下，如同推倒骨牌，往後延伸，是一大張千絲萬縷的網絡，甚至會決定全人類的未來。

「你要給誰吃的，給爸爸媽媽。」

不要讓身體成為動物的墳場，為健康吃素是第一步，下一步為環境發起餐桌革命，走到終極目標，是要培養那分護生慈悲心，做個精神上的素食者。

