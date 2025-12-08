廣興國小第三屆親子路跑熱鬧登場 全校師生家長齊上陣跑出社區情感

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】二林鎮廣興國小第三屆「親子躍動路跑」於12月第一個星期六上午熱鬧登場，全校師生與家長共同從校門口出發，依年級組別跑完不同距離的社區路線後，再回到校園接受如英雄般的歡迎。平日午餐團膳公司更以牛、豬與素三種排大餐慰勞每位完賽的小小選手，讓每位小小跑者跑得盡興、吃得歡欣。

宛如小小馬拉松的路跑，讓廣興學童體驗路跑既能健康又可增強意志力的好運動。（圖／記者周厚賢攝）

廣興國小自徐詩媛校長三年前接任後，將原有非逢五、逢十的「校慶運動會」升級為更具參與感的「親子運動路跑」。兩年前第一屆仍在上課時間進行，但有學生提出希望「家長一起跑」，於是從去年第二屆正式改為親子同跑，成果廣受好評。今年第三屆更在全校熱烈支持下擴大舉辦，形成校方、學生、家長三方共同參與的特色運動盛事。

徐詩媛校長接任校務後，將原有運動會提升到班級的每位同學都是運動員的位階位。（圖／記者周厚賢攝）

本次活動分為三組：高年級3公里、中年級2公里，以及一年級及幼兒園1公里。活動不以競賽名次為重，強調以輕鬆步伐共同穿越社區、欣賞沿途景致，讓學生在運動之餘，也能更貼近家鄉環境與生活風貌。

徐詩媛校長代表師生感謝狀給榮成紙業，感謝對學校無微不至的關懷與獎掖助學。（圖／記者周厚賢攝）

二林鎮長蔡詩傑對許校長推動路跑的用心表示肯定。他表示，跑步是最能提升體能的運動之一，而透過學校與家長共同參與的形式，不僅能培養孩子熱愛運動的習慣，也能在親子陪伴下更深入認識社區的人文與景觀，是推動全民運動的最佳典範。此外，位於校區附近的大企業榮成紙業也派副總經理林呈祥代表到場致意。他表示，雖然廣興國小位處偏鄉，但學生在各項比賽中表現絲毫不遜於都市學校，讓企業深受感佩。公司未來也將持續支持學校所需的教學軟硬體，盼以企業力量陪伴在地學子成長、力爭上游。