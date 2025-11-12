廣華-KY Q3毛利率回升 成功轉虧為盈

【記者柯安聰台北報導】廣華-KY（1338）公布114年第3季合併營收為13.56億元，季增10.25％、年增14.45％，營業毛利3.56億元，季增52.71％、年增12.61％，稅後淨利1155萬元，每股稅後盈餘0.14元，係自113年第2季以來的單季轉虧為盈，更是自112年以來再次實現營業淨利。



累計2025年前3季合併營收為38.84億元，稅後淨損1.63億元，每股虧損2元。



廣華-KY表示，下半年以來受惠於中國車市價格戰趨緩，來自日系車廠、中國自主品牌的訂單需求保持穩健，另一方面北美市場拉貨自4、5月以來的低谷中逐步恢復元氣，稼動提升帶動營收回溫，毛利率更是在出口產品恢復拉貨下顯著回升。在全球關稅重構、供應鏈重佈及各大車廠全新的內外裝設計理念下，廣華-KY正積極從Tier‑2代工向Tier‑1供應商轉型，此一策略的成果持續發酵，客戶附加價值有望逐步提升、單一產品的售價拉高、整體的毛利空間也隨之加大，創造公司良好的營運結構，有助於未來公司在營收規模堆疊放大、產能稼動率提升時，對整體獲利表現帶來良好的精進。（自立電子報2025/11/12）