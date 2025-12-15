廣西女學生被「高中老師性侵」輕生離世 狼師判決出爐

廣西女學生遭高中老師性侵，導致日後因憂鬱症輕生。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名在廣西百色市擔任高中教師的唐姓男子，遭指控性侵女學生，還導致該名學生後來罹患憂鬱症輕生，被稱為是「中國版房思琪」事件。百色市右江區人民法院今（15日）判決出爐，唐男觸犯性侵罪，判處有期徒刑15年，犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5年；數罪併罰，決定執行有期徒刑18年，剝奪政治權利5年。同時判處禁止從事密切接觸未成年人的工作，依法賠償被害人父母經濟損失。

事發經過為被害人符姓女學生，從2017年起成為唐男班上的學生，唐男多次以補課為由，要求她單獨留校。符女在日記裡詳細記錄下事發經過，並多次提到「無法擺脫陰影」「覺得自己髒了」。

廣告 廣告

2019符女被診斷出重度憂鬱症，並開始接受心理治療，因為長期受到病況困擾，2020年高考（大學升學考試）棄考，2021年考上華東師範大學，半年後又因為無法繼續學業申請休學。

2023年符女被邀請進入高中班上的群組，她在群組內破口大罵，還指控班導師唐男對她做出性侵的行為。唐男隨即表示，「所有人，不要聽這種胡言亂語的話題」，並迅速解散群聊。

2024年以後，朋友們都覺得符女的狀況好轉，消沉的發文內容已經少很多，但是在2025年凌晨，母親敲門沒應門，破門後才發現她已經在房間內輕生。

符女的堂表姊們整理遺物時，發現她生前備份保存了上萬張圖片，包括與唐男露骨的聊天記錄和日記內容，經整理後都成為指控唐男的長期PUA符女，製造師生戀假象，實則長期性騷、性侵的罪證。

根據《新華社》報導，經審理查明，唐男在擔任百色市某高中班導師期間，於2019年9月至11月，對患有憂鬱症的被害女學生實施性侵2次、強制猥褻1次。

2020年6月被害人高中畢業，後到其他學校復讀一年，2021年9月考上某大學，2023年9月因病退學，2025年1月因憂鬱症發作在家輕生身亡，經鑑定，被告唐男的性侵行為雖未直接導致被害人因憂鬱症發作而自殺身亡，但對其病情加重具有影響作用。

百色市右江區人民法院認為，被告唐男的犯罪行為性質惡劣，後果嚴重，社會影響極差，應依法重罰，根據被告的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂依法作出上述判決。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

美國女星弒夫「剁下頭顱」丟洗衣籃 現場畫面嚇壞法官

少女誤入派對 進門驚見45男！疑遭下藥性侵

日本7地區進入高危期！氣象廳示警：恐有更大規模地震

