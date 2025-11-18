廣西男地鐵脫褲「開飛機」 影片瘋傳網笑翻

男子在車廂做出不雅舉動。（圖／翻攝自微博）





中國大陸廣西南寧地鐵近日奇事不斷，先是3號線有人「當眾落屎」，日前又有男子在車廂當眾脫褲玩弄生殖器，嚇壞全車乘客。

綜合陸媒報導，該名男子15日晚間突然在座位上露出隱私部位，邊看手機邊玩弄生殖器，旁人見狀立刻尷尬閃避，原本擁擠車廂瞬間淨空，而男子則依然從從容容繼續不雅動作。

男子非常chill。（圖／翻攝自微博）

南寧地鐵表示，當下即有工作人員勸阻疑似酒醉的男子，後續移交公安處理。影片曝光後，許多網友紛紛嘲諷「南寧鐵是要跟上紐約鐵嗎」、「牙籤有啥好露」、「走過去拍特寫，感嘆一句好小，下次他就不敢了」、「拉屎哥熱度還沒過又來個飛機哥」。

廣西南寧地鐵11日才有男子在眾目睽睽下，直接蹲地解放，留下一坨又臭又髒排泄物，還彷彿沒做錯事一樣輕鬆離開，未料事隔才1個禮拜，又發生離譜事件。

