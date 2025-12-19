廣西發生持刀傷人案 3死1傷

（中央社台北19日電）據央視網報導，中國廣西忻城縣城關鎮某小區今天早上發生一宗持刀傷人案件，造成3死1傷，當地公安正在調查。

廣西忻城縣公安發布警情通報指，早上7時許，忻城縣城關鎮某小區發生一宗持刀傷人案件，造成3死1傷。目前犯罪嫌疑人郭某某（男，35歲）已被公安機關控制，傷者已送醫救治。案件正在進一步偵辦中。

今年8月中國曾發生無差別攻撃事件。湖南耒陽市一名31歲男子在一所小學附近持刀傷人，當時警方通報指事件造成2人死亡、3人受傷，犯罪嫌疑人已被捕。（編輯:陳鎧妤/周慧盈）1141219