廣西7旬農婦拿下文學獎 24萬字手稿拼湊「自噶一生」
廣西桂北石塘鎮70歲的農婦肖大妹，日前第一次離開熟悉的山嶺前往上海。今年11月，她寫的一篇文章「一街人生」獲得小紅書文學節「身邊寫作大賽」的評委大獎。在上海捧起獎牌時，她說，「我是肖大妹，是個一生種地、磨豆腐的農村人。今天能站在這，我不敢相信，懷疑是在做夢」、「就算是棵歪脖子樹，也能開出花來。人這一生的傷疤，撕開是膿血，捂久了是病，可把它攤在陽光下，也能閃光」，台下響起長久而熱烈的掌聲。
羊城晚報報導，肖大妹本名肖鳳玉，是石塘鎮的農民，年輕時過著樸素的生活。但在70多年後，她開始寫出自己的生活記憶，用文字和畫作描繪她的一生。在開始創作的過程中，她慢慢打開了心房，記憶中的一切開始被細細書寫出來。她說：「寫了，我就輕鬆了。」
在2016年，肖大妹的生活出現了轉變，她查出高血壓，這讓她停下了她轉動了20的磨子。當時，她的女兒開始鼓勵她找點愛好。肖大妹開始嘗試畫畫，並且慢慢轉向寫作。她開始以自己的回憶和經歷為題材，寫下了自己的生活故事。
「一街人生」是一篇記錄她上街買海椒的短文：「五點半起床，抬起腦殼看天，雲淡星稀是個好天氣」，雨後的泥土濕潤，她遇見多年前「挑擔如風」的大姐，如今已「駝成一張彎弓」。報導說，生活的感受被她用簡單而精煉的句子寫下。
如今，她的24萬字手稿、近百幅手繪作品，正一點點拼湊出「自噶一生」（自傳一生）。「我想到哪裡寫哪裡，沒有啥方法。」她說。
肖大妹第一次相信自己的文字「能看」，是因為網友的評論。2025年7月，女兒將她的作品拍成視頻發到小紅書上，滿是鄉音的作品收穫了大量點讚。她認真地說：「人家的評價就是一桿秤，能稱出我文學水平的高低。」
2025年秋天，小紅書「身邊寫作大賽」活動方，向肖大妹發來徵文邀請，她在一天之內寫出了「一街人生」。接到入圍通知時，她正在家裡圍爐吃火鍋，聽著電話的內容，一下子就笑出來了。
在上海魯迅公園，活動方為她準備了「我是肖大妹·人生畫展」，還在現場複刻了她的「工作室」：老式縫紉機擺在中央，角落裡放著農具，還原了她在土地與稿紙間切換的日常。許多人排隊請她簽名，她一筆一畫寫下「肖大妹」三個字，心裡滿是成就感：「我62歲重新拿起筆，就像我在春天種下的瓜，它從不問現在是不是太晚。」
1955年仲夏，她出生在廣西桂北的貧困小山村，在五個孩子中排行老二。小學時，她的作文常被當作範文；高中畢業後，命運給過她幾次改變境遇的機會，但都在時代的縫隙中悄無聲息地消失。33歲，她經人介紹結婚。
深埋心底的往事，她從未對人細說，卻在寫作時一一浮現：「我想，從來沒有人知道我的一生是怎樣的，如果寫出來、畫出來給別人看，會如何呢？至少向世界白紙黑字地證明，我是怎麼樣地活過。」
在上海魯迅公園的頒獎典禮上，肖大妹展現了她堅毅與溫柔的一面。站在領獎台上，她感謝了所有支持和鼓勵她的人，用濃重的桂北鄉音說出了自己對於獲獎的感言：「就算是棵歪脖子樹，也能開出花來。人這一生的傷疤，撕開是膿血，捂久了是病，可把它攤在陽光下，也能閃光。」
