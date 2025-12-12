廣運旗下金運發表自研2.5MW超大型液冷CDU 擬進軍日本算力市場

廣運旗下金運發表自研2.5MW超大型液冷CDU，進軍日本算力市場。圖為廣運董事長謝明凱(左)與創辦人謝清福(右)。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運(6125)旗下以散熱業務為主的金運今(12)日舉辦年度產品發表會，廣運董事長謝明凱表示，金運不僅推出台灣首批自主研發的2.5MW超大型液冷CDU(Cooling Distribution Unit)，更整合AIDC(雲端機房)全球策略合作夥伴，預計明年申請股票公發興櫃；同時，他也表示，金運將進軍日本AIDC市場。

他指出，廣運自2018年開始熱傳事業群持續擴展液冷、散熱、數據中心環境監控等關鍵技術，去年底更正式併入金運，象徵自EMS代工邁向AI基礎建設供應鏈的重大躍遷，而金運深耕電子代工超過15 年，在系統整合、可靠度設計、高階散熱、機電整合等領域累積龐大能量，成為廣運集團打造AIDC國際版圖的核心戰力。

謝明凱表示，金運正式發布自主研發的2.5MW CDU，配置高效泵浦、冗餘液路、Redfish架構，支援大型GPU Farm與GB200/B200等液冷伺服器叢集需求，且2.5MW只是明年的起手式，未來將推升InRow CDU標準化與模組化，全面導入專屬MCU控制晶片、Redfish架構管理、AI預測性控制，使CDU具備「自動調度、CDU群控、智慧診斷」能力，預計替客戶降低30%建置成本。

他指出，策略夥伴包括技鋼科技、日商NIDEC、日商HITACHI ENERGY、康舒科技、高力、明泰科技、INFINITIX、鵬碩系統等，謝明凱直指，日本當前正在進行「MW到GW等級的AI算力國家計畫」，金運也將成為「台灣供應鏈進軍日本AIDC的灘頭堡」。

