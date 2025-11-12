廣達伺服器接單旺 能見度看到2027 明年AI業績看增三位數

搶普發萬元花錢商機，圓山大飯店推出「萬元放大術」住房專案，標榜旅客用萬元能加倍有感！台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9,900元，即可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。高雄圓山同步推出「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需1萬元，再送兩房，用最實惠的價格輕鬆入住五星飯店，開啟一場結合文化、饗宴與美景的奢華假期，感受放大萬元的質感及品味。

中時財經即時 ・ 54 分鐘前