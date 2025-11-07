廣達助力台大醫院開發元宇宙手術導航系統 成功減少14分鐘單孔胸腔鏡手術時間

台大醫院攜手廣達電腦、台大資工所開發元宇宙手術輔助系統，今年已落地應用於100例臨床試驗。

外科醫師的養成，往往仰賴千百次臨床案例累積的經驗與手感，然而元宇宙（Metaverse）技術正在顛覆這條學習曲線。台大醫院今（7）日正式發表與廣達電腦、台灣大學資工所共同研發的元宇宙手術模擬輔助平台「NTU OpVerse」，透過數位孿生，將病患的電腦斷層影像，在10分鐘內快速生成一個虛擬的數位分身。今年，OpVerse已成功落地院內手術及公衛防治領域。

迎接即將開幕的「2025台灣醫學週」，台大醫院今日發表與廣達電腦、台大資工所共同開發的「NTU OpVerse元宇宙手術輔助系統」，透過延展實境（XR）技術，為病患打造即時的「數位雙胞胎」。台大醫院外科部主任陳晉興以臨床試驗證實，OpVerse應用於單孔胸腔鏡手術，可縮短約14分鐘的手術時間，並大幅降低術前定位的輻射暴露。

陳晉興表示，這套系統的核心目標，就是提升外科醫師的經驗值和手術安全性，「如何讓一位醫師的第一台刀，開起來像他的第兩萬台刀？」。他解釋，系統能在10分鐘內將病患的電腦斷層（CT）影像，生成一個可互動的3D虛擬器官，並透過XR頭盔，將此「數位雙胞胎」精準疊加在手術台上的病患身上。

陳晉興形容，這就像是為外科醫師配備了「導航模式」，「未來好像開車一樣，你會遇到哪些血管、哪些支氣管，就會一清二楚。」醫師不僅能在術前規劃最佳手術路徑，術中更能透過穿戴XR頭盔，即時「透視」人體，並接收到系統的危險警示，避開高風險區域。

台大醫院今年也在臨床試驗中，驗證OpVerse成效。陳晉興分享，針對80名單孔胸腔鏡手術病患，使用OpVerse系統輔助選擇傷口位置，能縮短13～14分鐘的手術時間；此外，針對20名肺結節定位的試驗則證實，系統能有效引導醫師精準下針，平均誤差小於1公分，同時大幅減少傳統定位方法中，醫病雙方需反覆承受的輻射劑量。

除了在胸腔外科的成功應用，OpVerse系統目前也已拓展至骨科的骨盆腔腫瘤手術、影像科的膽囊引流術等，更進一步延伸至公共衛生防治領域。

台大公共衛生學院教授陳秀熙指出，「數位雙胞胎」也能應用於精準防疫，結合有限的實體數據與AI模擬的虛擬數據，快速建立完整的分析模型。

陳秀熙表示，決策者只需要輸入確診者的循環數閾值（Ct）、疫苗接種狀態等變數，系統便能透過互動式圖表和AI對話助手，即時計算出需要回溯追蹤或隔離的天數。陳秀熙表示，未來技術也能用以解決癌症篩檢中的「過度診斷」問題，讓公共衛生策略從過去的群體經驗法則，進化為數據驅動的個人化精準決策。

