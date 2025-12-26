廣達女副理室內衝浪後染「食腦蟲」過世 家屬求償1400萬敗訴原因曝

「浪極光」的室內衝浪設施。翻攝臉書「浪極光SurfingCity室內衝浪」



新北市田姓女工程師2023年到「浪極光水上遊樂場」體驗室內衝浪，數日後感染俗稱「食腦蟲」的「福氏阿米巴原蟲」，引發急性腦膜炎不治身亡。田女父母認為業者管理水質不當，提告求償1400多萬元，業者則主張抽驗池水並未驗出阿米巴原蟲，其他顧客也未感染。新北地院審理後，認為無法確認田女感染來源，判業者免賠。可上訴。

38歲田女任職廣達電腦公司副理兼工程師，2023年7月21日前往浪極光體驗室內衝浪，期間數次落水。7月26日起出現頭痛症狀，28日發燒急診、隔天住院，30日病危轉加護病房，8月1日因急性腦膜炎合併心肌炎過世。

經驗屍，確認田女感染「福氏阿米巴原蟲」，這是一種單細胞寄生蟲，常見溫暖淡水或含氯量不足的人工水域，經人體鼻腔吸入感染，潛伏期為1到7天，致死率高達99％。

田女父母主張，女兒死前1個月僅去過浪極光戲水，新北市衛生局稽查，發現該處池水餘氯濃度僅0.87ppm，未達可抑制阿米巴原蟲生長的1ppm至3ppm標準，也欠缺清潔與檢測紀錄，質疑業者疏忽管理水質，導致女兒嗆水感染寄生蟲喪命，求償1464萬餘元。

業者則指出，田女父母提告過失致死，檢方調查後不起訴確定，衛福部疾管署抽驗場館，僅在地下室機房低窪處驗出水中阿米巴原蟲陽性反應，在衝浪區並未發現，且同時間在場館內的百餘名顧客也無人感染。

法官指出，衛生局稽查場館水池餘氯濃度雖僅0.87ppm，但當時正逢業者補水、尚未補氯粉期間，難以推論田女衝浪時池水是否有阿米巴原蟲；疾管署抽驗也沒有驗出，無法證明感染源。田女父母雖然在另案勝訴，獲保險公司理賠200萬元，但與本案性質不同，無法援引，判決「浪及光」免賠。全案可上訴。

