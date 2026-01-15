廣達尾牙撒錢！獎金上看7000萬 林百里：AI需求持續強勁

廣達董事長林百里。資料照。陳品佑攝



AI代工龍頭廣達電腦受惠於AI伺服器需求持續強勁，廣達2025年繳出亮眼成績單，全年營收較前一年大幅成長50%，再創歷史新高。公司今（1/15）日舉行2026年忘年會，主打「人人有獎」回饋員工，總獎金規模上看7000萬元，最大獎現金30萬元，現場氣氛熱烈。

董事長林百里在致詞時形容，過去一年對公司而言是「大風大浪」的一年，外在面臨關稅變化與全球供應鏈重整，廣達必須在美國、墨西哥與泰國之間靈活調度生產基地；技術層面則迎來AI模型快速演進的「應用大戰」，以及伺服器由氣冷轉向水冷的超級電腦轉型挑戰，對研發、製造與供應鏈都是高度考驗。

林百里指出，憑藉超前的研發布局與精準策略，廣達成功滿足客戶在各項技術與產能上的高標準要求，帶動2025年營收與獲利同步創新高。他說，去年是把AI超級電腦「做起來」的一年，今年開始則要好好發揮效能，「接下來就是AI應用爆發的時候」，看好未來兩到三年將進入高成長甚至爆發期，廣達目前站在相當有利的位置，可望持續受惠。

副董事長梁次震也在會中向同仁表達感謝。他表示，廣達多年前即洞察全球化與產業變化趨勢，提前布局雖然承受不小壓力，但正是突破限制、邁向領先的關鍵過程。面對AI技術快速更迭、產品周期縮短的挑戰，「速度是廣達致勝最佳的條件」，他勉勵同仁保持健康、攜手合作，把握產業大環境的成長動能，持續向前。

