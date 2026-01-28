廣達強化佈局量子電腦 砸下8.9億投資法國新創Pasqal

廣達持續加大前瞻科技的布局力道，管理層今天拍板參與法國量子運算新創 Pasqal SAS 的Series C特別股現金增資案。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達(2382)持續加大前瞻科技的布局力道，管理層今天拍板參與法國量子運算新創Pasqal SAS 的Series C特別股現金增資案，投資金額約2500萬歐元(約新台幣8.9億元，交易時匯率：35.77)，持股比例不超過1.7%，交易數量為17萬9160股，每單位價格139.54歐元(約新台幣4991元)。

廣達董事長林百里去年在股東會指出，量子電腦被市場高度期待，但技術成熟與實際應用之間仍存在落差，真正進入大規模應用至少還需要10年時間，「現在開始磨劍，十年磨一劍剛剛好。」他也直言，目前市面上不少所謂量子運算，實際上仍停留在模擬或演算法層次，並非真正的量子邏輯架構，對實際產業應用的幫助有限。

林百里強調，廣達看重的是具備實體量子邏輯、可望解決現實問題的量子運算技術，而非僅供研究使用的模擬平台。他指出，量子電腦是否能夠「上機」，關鍵仍在於應用需求是否與技術能力對點，即便技術成熟，若沒有相對應的應用場景，市場仍難以成形。

根據Pasqal公開資料，該企業為歐洲量子運算重要新創之一，採用中性原子(Neutral Atom)技術作為量子位元(Qubit)基礎，具備高擴展性與穩定性，被視為邁向容錯型量子運算(FTQC)的可行路徑之一。與多數仍停留在實驗階段的量子公司不同，Pasqal已實際向終端用戶交付量子處理器，並於歐洲高效能運算中心部署量子系統，實現高效能運算(HPC)與量子運算的混合應用。

在產業合作方面，Pasqal已與能源、物流、生命科學等領域客戶展開合作，並與 IBM、輝達(NVIDIA)、微軟(Microsoft)等科技大廠的平台串接，其量子處理器可透過雲端服務存取，降低企業導入門檻。Pasqal也公布中長期技術藍圖，規劃於2026年初擴展至1000個物理量子位元，2028年挑戰1萬個量子位元，逐步朝向具實用性的容錯量子系統邁進。

法人分析，廣達長期深耕AI伺服器、高效能運算與雲端資料中心，此次投資Pasqal，並非著眼短期量子商機，而是提前卡位未來算力架構轉換的關鍵節點。隨著AI、HPC與量子運算逐步走向異質整合，廣達此舉有助於掌握下一世代算力技術的發展方向，為中長期布局增添新的戰略支點。

