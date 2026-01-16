廣達投資AR眼鏡廠Vuzix 切入美國防體系今年量產

法人指出，廣達投資Vuzix，除了看好AR與AI可穿戴裝置的長期成長性，也看好其與國防、工業及企業應用的深層潛力。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達(2382)重金投資的美國擴增實境(AR)眼鏡廠Vuzix攜手國防系統供應商柯林斯航太(Collins Aerospace)持續深化多年合作關係，雙方共同開發的波導式AR顯示系統已通過生產驗證，並將正式部署於多項美國國防部(DoD)專案，相關產品可望於2026年啟動全量產。

Vuzix指出，此次合作聚焦於次世代可穿戴顯示系統，現已完成波導式顯示引擎的設計與開發，初期應用鎖定步兵作戰、無人機操控等場景。目前產品已進入低量產(LRIP)階段，預計今年陸續配合國防專案需求放量生產，相關專案訂單不僅代表產品獲得軍規等級認證，也有助於強化美國本土國防製造供應鏈。

除了國防領域進展，Vuzix在商用市場的實際出貨表現，也為其量產能力提供佐證，包括2025年第四季已向全球大型線上零售商交付多筆AI智慧眼鏡後續訂單，出貨金額接近100萬美元(約新台幣3158.3萬元)，相關產品已從歐洲試點階段，擴大至美國與加拿大倉儲場域，並持續洽談導入更多地區與應用流程。

Vuzix提到，商用客戶導入Vuzix智慧眼鏡後，已實際應用於遠端維修、即時診斷與作業流程優化，顯示產品具備穩定度與可複製性。由於公司近年持續強化波導顯示與AI智慧眼鏡布局，隨著商用與軍用專案同步推進，產品結構已逐步脫離小量實驗階段，轉向具規模化潛力的專業應用市場。

法人指出，廣達投資Vuzix，除了看好AR與AI可穿戴裝置的長期成長性，也看好其與國防、工業及企業應用的深層潛力。隨著Vuzix國防專案逐步進入量產，未來營運可望陸續反映實質訂單動能，並為廣達在AI、邊緣運算與智慧製造等相關布局增添想像空間。

