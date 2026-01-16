廣達旺年會1300桌同樂 蕭敬騰、戴愛玲熱情開唱嗨翻

台北市 / 綜合報導

關稅終於談定了，顯示我們台灣的半導體跟AI供應鏈真的很重要。AI強勁帶動去年電子代工大廠業績表現暢旺像是廣達昨(15)日晚上在台北的南港展覽館舉辦旺年會，席開1300桌創史上最多豪撒七千萬獎金抽獎還有請歌手蕭敬騰戴愛玲等人開唱。董事長林百里致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設，於去年完成，未來1到3年不僅是高成長期，更將邁入全面AI爆發期。

啦啦隊熱力演出，為廣達過去一年喝采，為新的一年助威。歌手蕭敬騰戴愛玲接力開唱，讓廣達尾牙氣氛熱烈。

廣達董事長林百里上台致詞，感謝所有員工的辛勞付出，讓廣達在AI這一仗交出漂亮的成績單。廣達董事長林百里：「想起來過去的一年真的是大風大浪，關稅大戰，希望大家馬年平平安安，步步高升。」

廣達在南港展覽館舉辦尾牙旺年會，席開1300桌創下歷年來最多，總獎金發出將近新台幣7000萬元，也創史上新高，最大獎是現金30萬元。

董事長林百里表示AI進入發揮效能，應用加速落地的關鍵階段，未來1到3年不僅是高成長期，更將邁入全面爆發期，精準策略讓2025年營收大增50%，去年打造出超級電腦，今年要讓超級電腦超常發揮，廣達在馬年要繼續日行千里一馬當先。

