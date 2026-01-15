廣達林百里樂看AI超級電腦 準備迎接3年AI爆發期

廣達董事長林百里現身「2026廣達旺年會」，更以馬年吉祥話鼓勵員工一馬當先、馬到成功。

超過1.3萬名廣達員工於今（15日）晚湧入南港展覽館，參加2026廣達旺年會，廣達以「廣達盛事 續創高峰」霸氣揭曉來年目標。廣達董事長林百里笑著感謝團隊交出2025年營收、獲利雙創新高的成績，並期待AI超級電腦為廣達的成長之路持續開路，並形容未來1-3年不只是AI成長期，更會是AI爆發期，並以馬年吉祥話「一馬當先」「馬到成功」嘉勉在座的每一位員工。

2026廣達旺年會，一如往昔，由林百里與副董事長梁次震和和樂樂的一前一後致詞，林百里帶著黑色報童帽、身著紅色圍巾與紅色上衣拿起麥克風，心情看來甚佳的他也侃侃而談。

林百里也不諱言，美國對等關稅議題讓業界忙了好一陣子，一下子要想在美國設廠？還是墨西哥？還是泰國？非常忙碌。所幸廣達在AI伺服器的布局甚早，也已經進入了收穫期，從其2025年營收、獲利表現雙雙寫下新高即可知。

林百里指出，未來1-3年不僅是AI高成長期，更是AI爆發期，廣達已經成功完成AI伺服器從氣冷架構轉向水冷超級電腦的關鍵轉型，現在正站在極具優勢的位置。心心念念超級電腦發展的林百里更表示，2025年是把超級電腦做起來的一年，2026年則是「好好用」的一年，接下來就是迎接AI模型與算力結合，帶動應用全面爆發的時刻。

值得留意的是，工程師出身的林百里十分看重員工的研發能力，活動先是由他親自一一頒獎給獲得創新獎與發明王的同仁後，再進入尾牙開吃時刻，展現出廣達的工程師文化，鼓勵員工持續精益求精，也為廣達持續奠定成長與創新的基石。

