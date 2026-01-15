廣達梁次震妙喻AI新陳代謝特別快 旺年會豪撒7千萬元

廣達副董事長梁次震妙喻AI是新陳代謝特別快的產業。

廣達2026旺年會規模一年比一年龐大，預計今（15）晚要撒出新台幣7,000萬元的紅包回饋員工，也讓現場氣氛相當熱絡。廣達副董事長梁次震接在董事長林百里之後致詞，氣色甚佳的他，則是妙喻AI產業的特性是「新陳代謝特別快」，產品週期約每半年就更迭一次，而「速度」會是制勝的關鍵條件。

現場開唱的團體宇宙人站上廣達旺年會主舞台開唱，開唱前，主唱小玉看著現場廣達員工說道「這個規模堪稱小巨蛋」。

這個形容的確不為過，廣達員工至少湧入了1.3萬人，加上工作人員，的確是陣仗驚人。但更為振奮員工的應該是，廣達灑出的紅包總金額將上看7,000萬元，要讓員工有感公司業績好、尾牙也好！

身為大家長的林百里與梁次震，一前一後的鼓勵員工來年再戰，梁次震言簡意賅的切入重點，他指出，早在多年前董事長（林百里）便具備遠見，要求團隊做好本分之外，全力投入伺服器與AI研發，而經過多年的深耕後，今天終於變成事實，並在過去一年開花結果。

梁次震更形容，AI產業的特性是「新陳代謝極快」，產品週期約每半年就更迭一次，而「速度」會是制勝的關鍵條件，他還以護國神山「台積電」作為例子，強調台積電的成功在於每一代產品都能做得比別人更快又更好來勉勵員工，也揭示出廣達要走的路就是如此。

