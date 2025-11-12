廣達法說》廣達AI伺服器旺到2027年 烏龜飛天超狂財測曝光

廣達12日召開法說會，副董事長梁次震展現強烈地企圖心，「我們目標通吃市場，並包下每個客戶不同需求。」廣達向來自比「烏龜」，一步一腳印慢慢走，但梁次震的這番話，展現廣達在AI（人工智慧）伺服器市場的野心，更提早定調未來營運走強。

2026年訂單底定 AI伺服器營收拚3位數成長

「2025年有不錯成長。」梁次震坦言，隨著客戶增加，切換世代的腳步愈來愈快，導致客戶需要的不同AI伺服器機型變得很複雜，無法滿足所有客戶很傷腦筋，但「通吃」是廣達的目標，預期未來幾年的AI伺服器都有不錯成長。

廣達財務長楊俊烈指出，由於客戶滿意度高已成功轉換成長期訂單，不僅2026年的AI伺服器訂單大致底定，訂單的能見度更延伸至2027年。

2026年訂單有多旺？他說，受惠既有4大CSP（雲端服務供應商）大客戶新訂單順暢入袋，還有Corewave、XAI等新AI業者採取直接採購（ODM Direct），「廣達AI伺服器營收成長幅度會達3位數，營收貢獻將超過8成。」

至於2027年，他親吐客戶提早下單原因，原來與AI伺服器的成本愈來愈高、生產及測試的電力需求直線攀升，為了按照客戶要求時程交貨，代工廠必須預先做好所有準備。

GD300順利出貨 2026年放量出貨

隨著輝達（NVIDIA）最新一代AI伺服器GB300正式參戰，大摩預估GB200、GB300在第四季出貨可達1.6萬櫃，2026年將飆至6萬櫃，年增率高達3.5倍，將成為台廠競逐的重點戰場。

為了滿足客戶需求，廣達9月已順利出貨GB300，預計2026年第一季加速放量，並預告下一世代的產品在2026年下半年再度放量。為此，廣達預估，2026年底前，AI伺服器產能將倍增超過一倍。

另一方面，廣達瞄準ASIC（特殊積體電路晶片）市場，今年已陸續出貨，2026年將呈現倍數增長。楊俊烈坦言，因單價問題，目前占廣達營收比重並不高，不過仍與客戶密切合作。

樂觀看待輝達訂新賽局

面對市場盛傳輝達可能改變AI伺服器商業模式，楊俊烈認為，輝達掌控產品從L6（主機板製造與組裝）延伸至L10（整機組裝與系統測試），代表在AI伺服器市場僅有少數供應商有足夠的技術和資金，有能力為CSP或大型資料中心提供服務，「我們樂看這個發展。」