廣達法說》毛利陷9季新低 廣達財務長驚揭「甜蜜負擔」

今年以來廣達財報亮眼，前三季營收1.5兆元、獲利528億元，雙雙創下同期歷史新高，不過第三季毛利竟掉入9季以來新低，「第四季可能再下滑。」廣達12日召開法說會，財務長楊俊烈決定對外說清楚講明白。

新品材料成本增 估毛利率再下滑

攤開廣達第三季財報，營業毛利339億元，季減4.5％、年增9％，不過毛利率僅6.9％，遜於上季及去年同期。廣達解釋，因產品組合改變，高單價機種出貨比重增加，以及第二季匯率波動造成庫存成本的時點落差。

楊俊烈直言不諱地說，歷經GB200、GB300的洗禮，新舊平台轉換加速，雖然明年的輝達新平台單價比GB300更高，可以拉高廣達AI（人工智慧）伺服器的平均單價，毛利率卻因此受影響。

「問題出在AI伺服器新品材料成本上升。」從短期來看，他說第四季AI伺服器營收比上季增加20％，導致第四季毛利率再下滑，隨著營收上升帶動規模經濟效益，預期第四季營益率不會走低，與第三季3.7％差不多。

據悉，廣達目標是最大化毛利金額，並將2026年的營運費用率控制在3％以下。

筆電提早拉貨 低於季節性水準

回顧廣達第三季營運表現，營收雖季減1.8％，對比去年同期仍增長16.7％。廣達指出，AI伺服器需求持續成長，反觀筆電出貨1,270萬台，季增5％、年增0.8％，符合公司原先預期，畢竟上半年受關稅因素影響，部分拉貨需求提早反映，使第三季筆電動能略低過往季節性水準。

