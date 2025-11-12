廣達法說》2026年資本支出破200億 梁次震曝廣達擴產3挑戰

廣達配合「美國製造」政策，加速在美擴大布局L10、L11高階組裝產線，副董事長梁次震12日在法說會透露，為了當地基礎建設傷腦筋，「美國的最大挑戰不是土地，是電力。AI（人工智慧）資料中心對電力需求大，取得穩定電力資源才有競爭力。」

資本支出站上200億大關

廣達指出，因應客戶需求，將持續擴充產能，預估2026年底前，AI伺服器產能將比目前多出一倍以上。2025年資本支出約200億元，「明年會持續增加以支應AI擴張需求。」廣達高層人士說。

挑戰1：電力供應穩定性

談到布局美國市場，梁次震指出，電力供應的穩定性和時間性是關鍵，尤其在不同地區的電力供應並非總是即時的。因此廣達加碼投資美國，就有不少資金用於建置電力設備。

挑戰2：測試耗電時間長

廣達財務長楊俊烈說，目前生產線最大電力耗費就在測試階段。AI伺服器的測試時間約需6至8週的時間，廣達正努力將測試時間與週期縮短至6周左右，藉此提升測試效率與節省用電。

挑戰3：新品排程和良率

梁次震坦言，除了電力限制，新型AI伺服器產品的排程、良率都有挑戰。他進一步指出，所有零組件供應環節，若出現短缺或吃緊的情況，就很難縮點測試時間。

這也顯示，廣達的AI軍備賽不只是技術的競爭，更考驗對基礎設施、供應鏈管理，以及製造良率的全面挑戰。