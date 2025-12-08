廣達熬8個月終於突破天花板 11月營收創歷史新高

圖為廣達董事長林百里。

在第四季AI伺服器營收可望比第三季大增兩成帶動下，廣達11月營收來到1929.47億元，這是在3月營收創歷史新高後，終於再改寫新高，營收月增幅度為11.4％、年增36.5％，累積前11月營收為1.85兆元，比去年同期成長45.7％。

過去7、8個月以來，同業如鴻海、緯創、緯穎，月營收都屢創歷史新高，但這段期間，廣達不是受到新台幣兌美元升值，就是輝達平台新舊交替、影響客戶下單進度，從3月之後，雖然伺服器出貨狀況不差，卻一直無法再創新高，第三季甚至有兩個月營收連續負成長。

不過廣達在日前法說會上指出，第四季AI伺服器營收將季增兩成，終於反映在11月營收以1929.47億元，終於在8個月後再創歷史新高。11月筆電出貨量為350萬台，則與10月持平。

廣達更在法說會中，預期明年第一季AI伺服器營收將比第四季成長，廣達的月營收將在明年第一季起，出現第一波明顯的年增，月營收並將在下半年出現第二波明顯的年增幅度。



