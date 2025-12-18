廣達現金增資計畫！總額達2億美金 強化業務布局

根據2382廣達公司（Quanta Computer Inc.）的公告，該公司於114年12月18日通過現金增資計畫，將間接增資其子公司Quanta Manufacturing Nashville LLC（QMN）。此次增資的總金額達到2億美金，約合新台幣6,089,000千元，交易將依據董事會決議分次執行。

廣達公司（Quanta Computer Inc.）於近日公告，將進行現金增資，主要針對其子公司Quanta Manufacturing Nashville LLC（QMN）。（資料圖／翻攝畫面）

發言人楊俊烈，擔任資深副總暨財務長，表示此次增資將用於強化廣達的業務需求，並且該公司將依據增資時程進行相關付款。此次增資涉及的子公司包括Quanta International Limited（QIL）、Access International Company（AIC）及Quanta Manufacturing Incorporation（QMI），這些公司均為廣達持股100%的全資子公司。

根據資料顯示，廣達在此次交易中，累積持有的證券金額達到829,246千元美金，持股比例均為100%。此外，根據最新的財務報表，該公司的有價證券投資占總資產的比例為3.98%，而歸屬於母公司業主的權益比例為19.59%。

此次交易被認定為關係人交易，並已獲得監察人及審計委員會的同意。廣達強調，此次增資不涉及營運模式的變更，並無異議董事的意見。

