廣達看好明年AI營收 訂單能見度達2027年

▲廣達今（12）日舉行2025年第三季法說會，看好明年成長將達三位數，整體AI訂單能見度已達2027年。（圖／廣達官網）

[NOWnews今日新聞] 廣達今（12）日舉行2025年第三季法說會，展望明年公司營運表現，管理階層指出，隨著既有客戶新訂單增加及數家新客戶加入，加上主要CSP客戶持續調升AI資本支出，預期2026年AI伺服器營收占比將超過八成，並看好明年成長將達三位數，整體AI訂單能見度已達2027年。

廣達2025年第三季營收達4950億元，較上一季微幅下滑1.8%，但較去年同期年增16.7%。管理層指出，今年上半年由於關稅驅動的拉貨需求提前，導致第三季筆電出貨動能低於以往季節性水準，成長幅度較小。稅後淨利為164億元，較上一季下降2.5%，較去年同期減少1.2%，每股稅後純益（EPS）4.26元，較上一季減少1.1元。

前三季廣達營收達1兆4850億元，年增49.5%，創同期歷史新高，已超越2024全年營收；累計稅後淨利達528億元，年增20.4%，每股EPS 13.7元。

管理層表示，受惠平台轉換順暢，AI營收不僅季增，新款GB300 AI伺服器更順利出貨，滿足客戶技術需求並贏得高度信心與滿意度，成功轉化為現有客戶新訂單，並持續帶進全新客戶。第三季伺服器業務占公司整體營收約七成，而AI伺服器的比重也達到70%，預計第四季隨著新機種量產，將持續激增，並且在明年第一季加速成長。

至於通用伺服器，第四季將呈現遞減；筆電出貨量則預計呈雙位數季增。

廣達副董事長梁次震表示，公司今年持續成長，但很可惜沒辦法抓住所有機會。尤其是新型AI產品的排程、良率都有挑戰。在傳統電腦產品上也持續努力，兩者互補，大家一起成長。

他說，「每個客戶都有自己的特殊需求，如果沒辦法support某個客戶，他就會有很多變化。我們的人員不斷增加，目標就是要『通吃』，把每個客戶的需求都包下來。」

對於明年展望，廣達認為，AI將持續為最關鍵的成長引擎。隨既有客戶新訂單增加及數家新客戶加入，預期2026年AI相關營收仍將維持三位數成長，AI伺服器營收占比將超過八成。由於主要CSP客戶持續調升AI資本支出，2026年訂單可大致預見，且新客戶專案將陸續出貨，整體AI訂單能見度可達2027年。

