廣達總座楊麒令：預期今年成長上看三位數

▲廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令預期，今年成長至少上看三位數。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令今（15）日表示，針對去年廣達營運表現，他笑說是「很好的一年」，同時他強調，AI需求強勁，沒有所謂的泡沫，並預期今年成長至少上看三位數。

廣達今日舉行尾牙，楊麒令活動前接受媒體聯訪時指出，目前訂單能見度已可看到2027年。展望未來技術藍圖，他提到，隨著輝達3月GTC大會即將登場，包括Vera Rubin、Ultra等新架構產品細節將更清晰，進一步推升產業動能。

針對市場對AI泡沫化的疑慮，他強調，沒有所謂的泡沫，各大CSP（雲端服務供應商）的資料中心建置持續進行中，是確定的趨勢。

而今日稍早台積電也提出今年資本支出「破表」，未來幾年資本支出可能都處於高位，對此，楊麒令也透露，去年廣達資本支出約為200億元，今年為了要達到三位數成長，今年資本支出預計也「可能還要再翻倍」。

至於投資擴產方面，他表示，目前以美國廠的投資比例最高，同時泰國與墨西哥廠區也都會同步增加投資，以滿足全球客戶的需求，也將視後續關稅政策變化動態調整。

楊麒令也提到，產能擴充之外，電力供給也是關鍵。他說，美國正面臨缺電議題，川普政府也傾向要求資料中心業者自行負擔電力建設成本，避免排擠民生用電，顯示AI基礎建設已成為「全民運動」，整體產業仍在全力衝刺。

楊麒令認為，輝達目前在市場上受歡迎程度極高，仍具主導地位。

