廣達訂單能見度「遠」到2027！明年AI伺服器訂單已底定 年增三位數沒問題

輝達執行長黃仁勳與在今年COMPUTEX與廣達董事長林百里（左二）、副董事長梁次震（右一）、負責伺服器業務的執行副總經理楊麒令（左一）相見歡。

廣達財務長楊俊烈表示，第四季AI伺服器營收將季增兩成、明年第一季可望續創高，明年全年AI伺服器營收將年增三位數百分比以上，由於客戶的高滿意度轉換成訂單，不僅2026年訂單已經底定，能見度更已延伸至2027年，明年底AI伺服器產能將倍增，以趕上客戶激增的需求，而面對輝達可能改變AI伺服器供應鏈現行的商業模式，他則表示「樂觀看待」。

廣達今日舉行法說會，由副董事長梁次震、財務長楊俊烈主持。廣達先前股價飽受AI伺服器組裝良率不佳、掉單等傳言影響，楊俊烈在法說會上表示，第三季整體伺服器營收的增幅，的確受到一般伺服器下滑影響，不過，廣達AI伺服器營收比上一季增加、GB300順利在9月出貨，代表廣達的技術實力與執行實力夠好，不僅贏得了客戶的信心與滿意度、更將客戶的滿意度轉化為新訂單。

市場盛傳輝達預計明年改變現有的AI伺服器商業模式，比起現在伺服器機櫃代工廠能自行生產L10，明年伺服器L11機櫃代工廠只能向三家指定代工廠鴻海、廣達、緯創採購L10，雖然L11機櫃代工廠毛利率將因此提高，但是營收卻會大縮水，而CSP客戶的客製化要求該如何處理，目前也沒有人知道。

對此楊俊烈表示，輝達對產品掌控力從L6延伸至L10，顯示AI伺服器市場上，只有少數的供應商擁有足夠的技術、資金，能為主要的CSP或大型資料中心提供價值與服務，「我們很樂觀看待這個發展。」

就短期來看，楊俊烈表示，第四季廣達的AI伺服器營收將比第三季增加20％，然而也因為AI伺服器新品的材料成本上升不少，帶動平均出貨單價與營收都上揚，導致第四季毛利率將比第三季毛利率（為6.8％、是9季來新低）再下滑，不過也因為營收上升、規模經濟效應放大，預估第四季營益率不會像毛利率一樣走低，而是與第三季（為3.71％、是9季以來新低）水準差不多，預期明年第一季AI伺服器營收將比第四季成長，廣達的月營收將在明年第一季起，出現第一波明顯的年增，月營收並將在下半年出現第二波明顯的年增幅度。

面對2026全年，楊俊烈指出，來自於既有四大CSP大客戶的新訂單入袋順暢、包括算力農場在內的新型態資料中心客戶訂單成功取得，明年AI伺服器營收成長率將會達到三位數百分比以上，他更透露，2026全年廣達的AI伺服器訂單更已底定，訂單能見度甚至看到2027年，由於AI伺服器的成本越來越高、生產與測試的電力需求直線上升，為了按照客戶要求交貨，代工廠必須預先做足準備，這是為什麼客戶提早跟廣達確定訂單。

由於AI資料中心基礎建設快速成長、CSP客戶需求確定，廣達明年的資本支出將比今年的200億元成長，廣達更預估2026明年底，AI伺服器的產能將是現在的兩倍大。

不過，有一好就沒兩好。楊俊烈坦承，經過GB200、GB300的洗禮，客戶平台轉換順利、新舊迭代加速，加上明年輝達AI伺服器新平台單價比GB300高，雖然將拉高廣達AI伺服器平均單價，然而毛利率將因此而大受影響，甚至不乏營益率也被拉低的可能。



