廣達遭瑤姐大砍5000張背後藏玄機？主動ETF轉倉路線揭密

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00981A今天(10日)走勢圖 圖: 擷取自YAHOO個股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股昨天（9）在權值股領軍下強勢上攻，加權指數大漲2.76%，成交量同步放大至1.15兆元，市場人氣明顯回溫。不過，比起指數大漲，更值得投資人關注的是主動式ETF經理人的最新調整方向。

從各檔主動ETF買賣超名單觀察，資金焦點已不再只是單押台積電，而是逐步擴散至AI伺服器、ASIC、PCB、高速傳輸、散熱及設備等AI基礎建設供應鏈。尤其台耀、旺矽、國巨等個股，同時獲得多檔ETF青睞；聯發科與台積電則持續穩居核心持股，顯示市場對AI長線成長趨勢依舊高度看好。

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值得注意的是，部分ETF開始從大型AI代工股轉向更具成長性的次產業布局，反映經理人已提前卡位下一波AI受惠族群。從資金流向來看，AI主旋律並未改變，但投資重心正從單一龍頭擴散至整體供應鏈，後續若相關個股持續獲得主動ETF加碼，將成為市場觀察法人布局的重要風向球。

以下是投資人「波波流 投機指揮所」臉書粉專昨天(9日)解析內容：

「（9日）大盤很猛，加權指數大漲 2.76%，成交值放大到 11,519 億，整體仍是多頭延續格局。

不過（9）主動 ETF 的加碼重點，不是單純只買台積電，而是很明顯往 AI 基建、ASIC、PCB、散熱、伺服器供應鏈 集中。從共識加碼來看，幾檔 ETF 同時出現的標的包括 台耀、旺矽、國巨；而 聯發科、台積電 也仍是多檔 ETF 的核心配置。簡單說，資金主軸還是在 AI，但開始往不同次族群擴散。

00981A 主動統一台股增長

（9）動作最有辨識度的是 00981A，大幅減碼廣達 -5,019 張，同時加碼聯發科、金像電、聯電、台耀、勤誠。這個調整很有意思，感覺資金從大型 AI 代工，轉向更上游的 PCB、ASIC、AI 伺服器供應鏈，轉倉味道很重。

00403A 主動統一升級 50

00403A （9）加碼方向很明確，主要買進 台積電、聯發科、旺矽、台耀、高力。這檔比較像是繼續押強勢電子主軸，尤其是 半導體、AI、散熱，整體配置偏進攻。

00991A 主動復華未來 50

00991A （9）加碼 國巨、南亞科、旺矽，減碼 致茂。這檔比較有輪動味道，除了 AI 主線之外，也開始往 記憶體、被動元件、電子次族群 擴散，值得觀察是不是電子股輪動的開始。

00982A 主動群益台灣強棒

00982A （9日）動作相對小，加碼 國巨 30 張，減碼 立隆電 -170 張。

核心持股仍以 台積電、聖暉、聯發科 為主，整體風格比較穩健，沒有看到明顯大幅換股。

00992A 主動群益科技創新

00992A （9日）最積極，加碼 奇鋐、貿聯-KY、萬潤、健策。這幾檔幾乎都圍繞在 AI 散熱、伺服器、高速連接、設備零組件，進攻味道最強，也是今天最明顯押 AI 基建延伸題材的一檔。

總結來看，（9）主動 ETF 的資金方向很清楚：不是只有台積電，而是 AI 供應鏈全面擴散。」

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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